Assassin’s Creed un leaker svela i piani di Ubisoft | sono in arrivo 9 giochi in 6 anni?

© Game-experience.it - Assassin's Creed, un leaker svela i piani di Ubisoft: sono in arrivo 9 giochi in 6 anni? Assassin's Creed si prepara ad un'espansione senza precedenti. Secondo quanto rivelato dall'affidabile insider Tom Henderson, Ubisoft avrebbe pianificato un ambizioso piano di pubblicazione per i prossimi sei anni: ben nove nuovi titoli, divisi tra grandi RPG, remake, esperienze minori e giochi multiplayer. Una roadmap aggressiva che mira a sfruttare al massimo il valore del brand, complice anche la recente partnership strategica con Tencent.Come leggiamo su Insider Gaming, il prossimo gioco a essere lanciato dovrebbe essere Assassin's Creed Jade, ambientato in Cina e pensato per dispositivi mobile. A seguire ci sarà Invictus, un'esperienza multiplayer ispirata a Fall Guys, con sfide a 16 giocatori e un supporto post-lancio pianificato per almeno cinque anni. In parallelo dovrebbe arrivare Obsidian, il remake di Black Flag, completamente ricostruito con il nuovo motore Anvil.

Quanto dura Assassin’s Creed Shadows? Ecco le ore per completare le missioni principali e quelle secondarie - Ubisoft ha svelato nuovi dettagli su Assassin’s Creed Shadows, il prossimo capitolo della celebre saga che sarà disponibile dal 20 marzo su PS5, Xbox Series X|S e PC. Una delle informazioni più attese riguarda la durata dell’avventura, confermata dal creative director Jonathan Dumont in un’intervista. Per completare la sola storia principale saranno necessarie tra le 30 e le 40 ore, mentre chi vorrà esplorare tutte le missioni secondarie e i contenuti opzionali potrà superare le 80 ore di gioco. 🔗game-experience.it

Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft svela data ed orario per il preload e per lo sblocco del gioco completo - L’attesa per Assassin’s Creed Shadows sta per finire! Ubisoft ha rivelato le date e gli orari esatti in cui sarà possibile scaricare ed avviare il gioco su tutte le piattaforme. Con l’uscita prevista per il 20 marzo, i giocatori potranno iniziare l’avventura ambientata nel Giappone feudale appena scocca la mezzanotte su PS5 e Xbox Series X|S, orario ovviamente riguardante il paese di residenza. Su PC, invece, l’orario varierà a seconda della piattaforma: chi ha acquistato il gioco su Ubisoft Connect potrà accedere dalle 23:00 del 19 marzo, mentre su Steam l’attesa si prolungherà fino alle ... 🔗game-experience.it

Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft pubblica un video gameplay di 20 minuti e rivela le modalità su PS5 Pro - Mancano poche settimane al lancio di Assassin’s Creed Shadows, ed Ubisoft ha pubblicato un video gameplay di 20 minuti che mostra in dettaglio le dinamiche di gioco. Il filmato si concentra su due differenti approcci all’infiltrazione del castello di Nijo: uno furtivo, guidato da Naoe, e uno più diretto e combattivo con Yasuke. Oltre al gameplay, Ubisoft ha svelato anche le modalità grafiche disponibili su PS5 e PS5 Pro, confermando il supporto per risoluzioni fino a 2160p e 60 FPS. 🔗game-experience.it

