Assalto al bancomat con l’esplosivo a Castelvetro

Assalto con l’esplosivo ad uno sportello del bancomat, nella notte del 3 maggio, a Castelvetro. I malviventi hanno messo nel mirino una filiale della Banca di Piacenza, utilizzando la cosiddetta “tecnica della marmotta”, ovvero hanno piazzato una panetta di esplosivo nella fessura del bancomat: a. 🔗 conad uno sportello del, nella notte del 3 maggio, a. I malviventi hanno messo nel mirino una filiale della Banca di Piacenza, utilizzando la cosiddetta “tecnica della marmotta”, ovvero hanno piazzato una panetta di esplosivo nella fessura del: a. 🔗 Ilpiacenza.it

Cavernago, nuovo assalto al bancomat: l’11esimo dall’inizio dell’anno - NELLA NOTTE. Un forte boato in via Papa Giovanni XXIII nella notte tra il 14 e il 15 marzo. Danni ingenti alla Bcc di Cavernago. L’allarme dei residenti. 🔗ecodibergamo.it

Assalto al bancomat della BCC a Cavernago, 11° colpo in due mesi - Cavernago. La mappa si allarga e segna l’undicesimo colpo in due mesi nella Bergamasca. Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo, verso le 3.30, la “banda del botto” ha fatto saltare in pochi minuti il bancomat della BCC Oglio e Serio di Cavernago. Un forte boato ha svegliato i residenti vicini alla filiale della BCC al civico 10 di via Papa Giovanni XXIII. Immediato l’allarme che intorno alle 3 ha portato sul posto due pattuglie GSI. 🔗bergamonews.it

Assalto al bancomat con l’esplosivo a Castelvetro - Nella notte il colpo ad uno sportello: non ancora quantificata la somma rubata al bancomat ... 🔗ilpiacenza.it

Assalto al bancomat - Un pauroso botto all’alba di sabato mattina mattina ha svegliato bruscamente il residenti di Castelvetro Piacentino. Erano circa le 4.30 quando si è sentito lo schianto, proveniente dalla banca ... 🔗cremonaoggi.it

Abruzzo, assalto ai bancomat: la tecnica è sempre la stessa - Abruzzo, assalto ai bancomat: la tecnica è sempre la stessa – Abruzzocityrumors.it Soltanto un anno fa si era chiuso con tre condanne, grazie il rito abbreviato, e cinque cinque rinvii a giudizio il ... 🔗abruzzo.cityrumors.it