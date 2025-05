Assaggia Tortona 2025 | torna la festa per degustare e comprare le eccellenze enogastronomiche del territorio

© Vanityfair.it - Assaggia Tortona 2025: torna la festa per degustare (e comprare) le eccellenze enogastronomiche del territorio torna Assaggia Tortona: diciotto ristoratori, sedici vignaioli, ventisette produttori a chilometro zero, quattro birrifici artigianali disposti in oltre sessanta stand e cinque truck lungo la centralissima via Emilia 🔗 Dal pomeriggio di venerdi? 23 maggio fino alla sera di domenica 25: diciotto ristoratori, sedici vignaioli, ventisette produttori a chilometro zero, quattro birrifici artigianali disposti in oltre sessanta stand e cinque truck lungo la centralissima via Emilia 🔗 Vanityfair.it

Ne parlano su altre fonti

Jennifer Lopez torna in Italia, concerto evento al Lucca Summer Festival 2025 - Jennifer Lopez live al Lucca Summer Festival per l’unica tappa italiana del suo Up All Night Live in 2025 Tour Jennifer Lopez live al Lucca Summer Festival il 21 luglio con l’unica tappa italiana del suo Up All Night Live in 2025 Tour. Biglietti disponibili nella presale esclusiva di R101 dalle 11.00 alle 23.59 di Giovedi 10 aprile 2025. La vendita generale di TicketOne inizierà Venerdi 11 aprile alle ore 11. 🔗.com

PC Gaming Show 2025 torna con oltre 50 giochi, annunciata la data dell’evento - Il PC Gaming Show 2025 torna anche quest’anno con una nuova edizione ricca di contenuti e sorprese per gli appassionati del gaming su PC. L’evento si terrà l’8 giugno 2025, anche se l’orario preciso verrà rivelato più avanti. L’organizzazione ha precisato che sarà possibile seguire l’evento in diretta su Twitch, YouTube, X e Steam, offrendo una copertura completa per tutti gli appassionati. PC Gamer riporta che quest’anno il PC Gaming Show punta ancora più in alto, presentando oltre 50 giochi tra nuove IP e aggiornamenti su titoli già noti. 🔗game-experience.it

Amici 2025, anticipazioni quarta puntata del Serale: torna Sangiovanni - Il Serale di Amici 2025 arriva alla quarta puntata, registrata oggi pomeriggio e trasmessa in prima serata su Canale 5 sabato 12 aprile. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare sull’esito della sfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui. Amici 2025, anticipazioni quarta puntata del Serale: gli ospiti di sabato 12 aprile Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio il cantante Sangiovanni, ex allievo e tornato dopo il ritiro dalle scene durato circa un anno, e il rapper Franco 126. 🔗davidemaggio.it

Se ne parla anche su altri siti

Assaggia Tortona e dintorni; Derthona Due.Zero 2025: il Timorasso 2023 in anteprima assoluta; Vino, dal 29 al 31 marzo a Tortona torna “Derthona Due.Zero”; Derthona Due.Zero 29 – 31 marzo 2025 Tortona. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Assaggia Tortona 2025: torna la festa per degustare (e comprare) le eccellenze enogastronomiche del territorio - Dal pomeriggio di venerdì 23 maggio fino alla sera di domenica 25 torna Assaggia Tortona: diciotto ristoratori, sedici vignaioli, ventisette produttori a chilometro zero, quattro birrifici artigianali ... 🔗vanityfair.it

Tortona Design Week 2025: le esposizioni e gli eventi da non lasciarsi sfuggire! - Dalla magia delle installazioni immersive alle esperienze multisensoriali che fondono design e tecnologia, la Tortona Design Week 2025 torna a Milano ... E tra un assaggio e un beat, il design ... 🔗stylosophy.it

Fuorisalone 2025: installazioni da non perdere in Tortona - La zona di Tortona, tra quelle che rappresentano il cuore del Fuorisalone, torna con una veste inedita e una proposta di comunicazione mirata a riunire e raccontare le realtà diverse realtà che ... 🔗informazione.it