Assaggi d’estate Due giorni dedicati al gusto con stand sul pontile

Il pontile si veste di sapore con la prima edizione di "Assaggi d'estate – Cucina d'Autore". Chef stellati e i migliori ristoranti e pasticcerie del territorio domenica 11 e lunedì 12 maggio, dalle 18 alle 23 saranno protagonisti di un percorso di gusto promosso dalla Compagnia della Vela e dal Comune. Circa 15 realtà hanno già aderito, tra cui gli 'stellati' Lorenzo, Lux Lucix, Magnolia, Bistrot. "Da anni chiudiamo la stagione con Ciao Estate – ricorda il presidente della Compagnia della Vela, Lorenzo Barberi – che lo scorso anno non abbiamo potuto organizzare per il maltempo. Abbiamo pensato di recuperare con una festa di primavera, grazie al suggerimento dei fratelli Vaiani. La risposta è stata incredibile e valutiamo la possibilità di coinvolgere anche gli studenti dell'alberghiero". "Con questa iniziativa – dichiara il sindaco Bruno Murzi –vogliamo valorizzare ciò che, insieme alle nostre spiagge, abbiamo di più autentico: la cucina, il nostro senso di comunità e lo straordinario scenario del nostro mare".

Rummenigge: «Bayern Inter, le mie due squadre del cuore! Calhanoglu? Non è vero che l’abbiamo cercato in estate, vi spiego…» - di RedazioneRummenigge: «Bayern Inter, le mie due squadre del cuore! Calhanoglu? Non è vero che l’abbiamo cercato in estate, vi spiego…» Le parole del doppio ex In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato cosi della sfida che vedrà Bayern Monaco e Inter sfidarsi in Champions League: SFIDA BAYERN INTER- «Sono le mie due squadre del cuore e non sono molto felice di questo quarto. 🔗internews24.com

Mercato Juventus, occhi puntati di nuovo in casa Atalanta: i due sogni della dirigenza in vista per l’estate 2025. I nomi - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, occhi puntati di nuovo in casa Atalanta: i due sogni della dirigenza in vista per l’estate 2025. I nomi individuati dai bianconeri Dopo aver acquistato Teun Koopmeiners nel corso della passata estate, in vista di giugno il mercato Juventus potrebbe nuovamente bussare la porta dell’Atalanta. Due in particolare i nomi finiti nella lista della dirigenza bianconera. 🔗juventusnews24.com

Manca un bagnino di salvataggio su due, cosa succede se non si trovano? Tuffi a rischio la prossima estate - Non ci sono abbastanza bagnini di salvataggio per sorvegliare le spiagge e le piscine della riviera romagnola. Il rischio per la prossima estate è molto concreto ed è aggravato dal decreto 85/2024: si tratta della riforma del salvamento approvata lo scorso maggio dal Ministero delle... 🔗riminitoday.it

