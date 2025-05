Asllani | Stiamo lì nel calcio non si sa mai Barcellona? Aiutarsi!

© Inter-news.it - Asllani: «Stiamo lì, nel calcio non si sa mai. Barcellona? Aiutarsi!»

Asllani parla con soddisfazione dopo la vittoria dell’Inter sul Verona per 1-0 con gol decisivo proprio suo. E focus sulla partita col Barcellona.VINCERE AIUTA A VINCERE – Kristjan Asllani, intercettato dai colleghi della Rai, sulla vittoria contro il Verona: «Il gol mettiamolo da parte, importante era vincere perché nel calcio non si sa mai e stare lì vicini. Martedì abbiamo penso la partita più importante della stagione e vincere aiuta a vincere».NON MOLLARE – Sempre Asllani che crede ancora allo scudetto: «Il Napoli sta facendo un grande campionato, complimenti a loro ma noi non molliamo niente, Stiamo lì e vediamo che cosa può succedere».Ora la testa di Asllani e dell’Inter è tutta sul Barcellona e sulla semifinale di ritornoTUTTI INSIEME – Poi focus su Inter-Barcellona, così l’albanese: «L’atmosfera è sempre stata positiva, siamo contenti, abbiamo due giorni per preparare questa sfida che è importantissima. 🔗 parla con soddisfazione dopo la vittoria dell’Inter sul Verona per 1-0 con gol decisivo proprio suo. E focus sulla partita col.VINCERE AIUTA A VINCERE – Kristjan, intercettato dai colleghi della Rai, sulla vittoria contro il Verona: «Il gol mettiamolo da parte, importante era vincere perché nelnon si sa mai e stare lì vicini. Martedì abbiamo penso la partita più importante della stagione e vincere aiuta a vincere».NON MOLLARE – Sempreche crede ancora allo scudetto: «Il Napoli sta facendo un grande campionato, complimenti a loro ma noi non molliamo niente,lì e vediamo che cosa può succedere».Ora la testa die dell’Inter è tutta sule sulla semifinale di ritornoTUTTI INSIEME – Poi focus su Inter-, così l’albanese: «L’atmosfera è sempre stata positiva, siamo contenti, abbiamo due giorni per preparare questa sfida che è importantissima. 🔗 Inter-news.it

