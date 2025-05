Asllani è pronto | Inter contro il Barcellona serviranno due elementi!

© Inter-news.it - Asllani è pronto: «Inter, contro il Barcellona serviranno due elementi!»

Asllani si è espresso al termine di Inter-Verona, match terminato 1-0 a favore dei nerazzurri. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Kristjan Asllani ha così parlato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Verona: «Sappiamo che è difficile, dato che ora siamo dietro, ma dobbiamo pensare partita per partita. Oggi occorreva vincere, per cui va bene così. Abbiamo avuto dei tifosi fantastici contro il Bayern Monaco, qui in casa, per cui vivremo lo stesso anche contro il Barcellona. Affronteremo forse la miglior squadra al mondo, dobbiamo essere bravi a recuperare per martedì. Per battere i blaugrana? Servono voglia, qualità, ma può darsi che non basti perché sono fortissimi e hanno grandi individualità. Ora ci prepareremo per quella sfida, con la volontà di dare il nostro massimo per il match». 🔗 Kristjansi è espresso al termine di-Verona, match terminato 1-0 a favore dei nerazzurri. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Kristjanha così parlato a Sky Sport nel post-partita di-Verona: «Sappiamo che è difficile, dato che ora siamo dietro, ma dobbiamo pensare partita per partita. Oggi occorreva vincere, per cui va bene così. Abbiamo avuto dei tifosi fantasticiil Bayern Monaco, qui in casa, per cui vivremo lo stesso ancheil. Affronteremo forse la miglior squadra al mondo, dobbiamo essere bravi a recuperare per martedì. Per battere i blaugrana? Servono voglia, qualità, ma può darsi che non basti perché sono fortissimi e hanno grandi individualità. Ora ci prepareremo per quella sfida, con la volontà di dare il nostro massimo per il match». 🔗 Inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calhanoglu Inter, Inzaghi lo lancia titolare contro il Feyenoord? Possibile ballottaggio con Asllani - di RedazioneCalhanoglu Inter, Inzaghi lo lancia titolare contro il Feyenoord? Possibile ballottaggio con Asllani per il match di Champions League La scelta del regista per Simone Inzaghi resta ancora in bilico. Secondo le ultime informazioni riportate da Sky Sport, in vista della trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord, l’allenatore dell’Inter ha ancora qualche incertezza su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è allenato regolarmente con il resto della squadra ed è disponibile, ma non è da escludere che alla fine il tecnico possa preferirgli Kristjan Asllani. 🔗internews24.com

Asllani Inter, sarà lui il regista contro il Genoa? L’idea di Inzaghi è questa - di RedazioneAsllani Inter, sarà lui il regista contro il Genoa? L’idea di Inzaghi è questa. Le ultime in vista del match di questa sera Simone Inzaghi è focalizzato sulla partita di questa sera tra l’Inter e il Genoa e ha deciso di affidarsi ai suoi tre titolari diffidati, nonostante il pericolo di squalifica in vista del decisivo scontro scudetto contro il Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, a meno di imprevisti dell’ultima ora, Bastoni, Barella e Mkhitaryan saranno regolarmente schierati dal primo minuto. 🔗internews24.com

Inter, emergenza in attacco contro il Bologna: Correa pronto! E poi? - Il problema muscolare accusato da Marcus Thuram tiene banco in casa nerazzurra e costringe Simone Inzaghi a rivedere le sue scelte offensive in vista della difficile trasferta di campionato contro il Bologna, in programma domenica alle ore 18 al Dall’Ara. Con Marko Arnautovic non ancora al meglio, Joaquin Correa si candida per una maglia da titolare. EMERGENZA IN ATTACCO – Quella di Marcus Thuram si tratta di un’assenza pesante prima di una partita importantissima come quella di Bologna. 🔗inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Formazioni ufficiali Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Asllani, Zielinski, Dumfries, Yildiz, Thuram e Weah; Inter, la probabile formazione contro l’Empoli; Qui nerazzurri. Torna Carlos Augusto. Asllani pronto in regia; GdS - Verso la Juve: occhi su Asllani, Zielinski pronto a fare il regista. La probabile formazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Asllani è pronto: «Inter, contro il Barcellona serviranno due elementi!» - Kristjan Asllani si è espresso al termine di Inter-Verona, match terminato 1-0 a favore dei nerazzurri. Di seguito il suo commento. LE DICHIARAZIONI - - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Un rigore di Asllani contro il Verona tiene vive le speranze dell’Inter - A San Siro l'Inter batte il Verona per 1-0 con un rigore di Asllani dopo 9 minuti e mantiene i nerazurri a -3 dal Napoli. 🔗sportal.it

Una rete di Asllani tiene a galla l'Inter: 1-0 al Verona - Massimo risultato col minimo sforzo, senza impegnare tanti titolari e ottenendo comunque i tre punti. L`Inter batte il Verona a San Siro e torna a -3 dal Napoli: al Meazza basta un rigore di Asllani d ... 🔗latinaoggi.eu