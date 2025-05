Asllani | Deluso dopo Barcellona? Qui tutti felici! Martedì sfida più importante

© Inter-news.it - Asllani: «Deluso dopo Barcellona? Qui tutti felici! Martedì sfida più importante»

Asllani è intervenuto al termine di Inter-Verona, sfida della trentacinquesima giornata di Serie A andata in scena a San Siro. Ecco quanto dichiarato a DAZN nell’immediato post partitaCREDERCI – Kristjan Asllani ha parlato così dopo Inter-Verona: «Se sono Deluso per non essere entrato in campo a Barcellona? Su questo non ci sono problemi, dobbiamo lavorare tutti insieme e non c’è problema su chi gioca e chi no. Siamo tutti contenti e felici, Martedì abbiamo un appuntamento importante, la partita più importante dell’anno. Quanta voglia c’è di conquistare la finale di Champions League? Sicuramente, arrivare in fondo a tutte le competizioni era un nostro obiettivo. Non ci siamo riusciti perché siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, abbiamo perso punti in campionato ma non sappiamo cosa può succedere da qui a fine stagione. 🔗 è intervenuto al termine di Inter-Verona,della trentacinquesima giornata di Serie A andata in scena a San Siro. Ecco quanto dichiarato a DAZN nell’immediato post partitaCREDERCI – Kristjanha parlato cosìInter-Verona: «Se sonoper non essere entrato in campo a? Su questo non ci sono problemi, dobbiamo lavorareinsieme e non c’è problema su chi gioca e chi no. Siamocontenti eabbiamo un appuntamento, la partita piùdell’anno. Quanta voglia c’è di conquistare la finale di Champions League? Sicuramente, arrivare in fondo a tutte le competizioni era un nostro obiettivo. Non ci siamo riusciti perché siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, abbiamo perso punti in campionato ma non sappiamo cosa può succedere da qui a fine stagione. 🔗 Inter-news.it

Asllani Inter, il retroscena: «Segnali di crescita, dopo tante esibizioni mediocri ha…» - di RedazioneAsllani Inter, il Corriere svela alcuni dettagli sul centrocampista di Simone Inzaghi, ecco cos’è successo al nerazzurro dopo la Champions League Kristjan Asllani è stato uno dei migliori giocatori dell’Inter ieri sera contro il Feyenoord. La partita di Champions League è il volto dei miglioramenti del nerazzurro che (finalmente) si sta ritagliando un ruolo importante nel centrocampo del club meneghino. 🔗internews24.com

