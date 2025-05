Asllani a Sky | Martedì la partita più importante della stagione dobbiamo puntare a passare il turno Ecco come si può battere il Barcellona

© Internews24.com - Asllani a Sky: «Martedì la partita più importante della stagione, dobbiamo puntare a passare il turno. Ecco come si può battere il Barcellona»

Asllani, ha voluto dire la sua al termine del match vinto in campionato contro l'Hellas VeronaIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Hellas Verona, il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani ha commentato così la vittoria ottenuta nella gara di oggi, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.L'IMPORTANZA DI VINCERE OGGI PER CONTINUARE A TENER VIVO IL SOGNO SCUDETTO – «Sappiamo che è difficile perché adesso siamo dietro, ma dobbiamo esser bravi a pensare ancora partita per partita. Manca sempre meno. Martedì abbiamo penso la partita più importante della stagione. Oggi serviva vincere, siamo stati bravi pur soffrendo, ma va bene così».LA CARICA DEL PUBBLICO – «Certo, abbiamo avuto i tifosi fantastici contro il Bayern Monaco qui in casa.

