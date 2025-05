Asllani a Dazn | Martedì giochiamo la partita più importante dell’anno! C’è voglia di arrivare in finale di Champions…

Asllani a Dazn: «Martedì giochiamo la partita più importante dell’anno! C’è voglia di arrivare in finale di Champions.» Le parole del centrocampista nerazzurroIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Hellas Verona, il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani ha commentato così la vittoria ottenuta nella gara di oggi, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.SULLA VITTORIA- «Dobbiamo lavorare tutti insieme, siamo una squadra forte dentro e fuori dal campo. Non c’è il problema di chi gioca e chi no, siamo un grande gruppo e siamo tutti contenti. Martedì credo sia la partita più importante dell’anno»QUANTA voglia C’E’ DI ANDARE IN finale DI CHAMPIONS?- «Sicuramente, arrivare in fondo a tutto era il nostro obiettivo, poi non ci siamo riusciti perché siamo usciti dalla Coppa Italia e abbiamo perso punti in campionato. 🔗 : «lapiù! C’èdiindi Champions.» Le parole del centrocampista nerazzurroIntervenuto nel corso del postdi Inter Hellas Verona, il centrocampista nerazzurro Kristjanha commentato così la vittoria ottenuta nella gara di oggi, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di.SULLA VITTORIA- «Dobbiamo lavorare tutti insieme, siamo una squadra forte dentro e fuori dal campo. Non c’è il problema di chi gioca e chi no, siamo un grande gruppo e siamo tutti contenti.credo sia lapiù»QUANTAC’E’ DI ANDARE INDI CHAMPIONS?- «Sicuramente,in fondo a tutto era il nostro obiettivo, poi non ci siamo riusciti perché siamo usciti dalla Coppa Italia e abbiamo perso punti in campionato. 🔗 Internews24.com

