Asili nido gratis per tutti la sindaca Carnevali | Sarebbe un grande progetto strategico per questo Paese

In occasione della festa del Primo Maggio, Giovanna Ricuperati presidente di Confindustria Bergamo, in un'intervista a Bergamonews ha lanciato la proposta di asili nido gratis per contrastare il calo demografico che affligge il nostro Paese. Pubblichiamo l'intervento di Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, che commenta questa proposta. "L'analisi offerta dalla Presidente di Confindustria Bergamo, Giovanna Recuperati, che ha toccato il tema della disparità salariale tra uomini e donne, e il livello di occupazione femminile ancora troppo basso nella nostra provincia, è più che condivisibile.È un tema che non riguarda solamente la donna, ma che ci riguarda come società, come provincia, città, e la competitività del nostro Paese.L'Italia presenta una situazione di arretratezza sia sulla realizzazione di politiche familiari capaci di liberare il tempo delle donne ancora estremamente coinvolte in prima persona nel ruolo di cura, sia sull'implementazione dei servizi che, grazie al PNRR, hanno trovato una spinta particolarmente importante anche se purtroppo ridimensionata nei suoi obiettivi iniziali: dagli 264.

Ricuperati: "Asili nido gratis per tutti. Ai giovani dico: siate protagonisti dei processi" - "Il divario significativo non è tanto su parità di lavoro e parità di stipendio tra uomini e donne. Il vero tema da affrontare è l'accesso delle donne al mondo del lavoro. Sappiamo ancora che è un bacino importantissimo, abbiamo anche nella nostra provincia circa il 47% di donne che non lavorano in età da lavoro. Questo è un tema di competitività per il nostro sistema. Spesso sono le più formate e anche le più brave nei percorsi scolastici.

Agevolazioni economiche tramite ISEE: dal bonus asili nido al bonus corsi di lingue, dalle spese universitarie alla carta cultura. Tutti i bonus in una scheda - L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rappresenta un parametro essenziale per l'accesso a numerose agevolazioni economiche. I benefici disponibili variano in funzione della fascia di reddito e sono destinati a supportare le famiglie in diverse situazioni.

Nuova proposta per gli asili nido di Como: saranno affidati tutti ad enti esterni (e il Magnolia chiude) - La nuova programmazione dei servizi per la prima infanzia del Comune di Como segna un cambiamento significativo nella gestione degli asili nido. La giunta ha proposto la chiusura dell'asilo nido Magnolia e il progressivo coinvolgimento degli Enti del terzo settore (Ets) nella gestione di altre...

