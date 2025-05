Asia Nuccetelli chi è la figlia di Antonella Mosetti e chi è il padre Alex | Mi sono allontanata dalla tv

© Metropolitanmagazine.it - Asia Nuccetelli, chi è la figlia di Antonella Mosetti e chi è il padre Alex: “Mi sono allontanata dalla tv” Asia Nuccetelli ha vissuto un periodo molto difficile dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e lo ha raccontato nel programma Generazione Z: «Ho trovato molto bullismo. L’ho ricevuto soprattutto da alcuni giornali, che prendevano spesso le mie foto e le ritoccavano per esasperare il fatto che fossi rifatta». Adesso, Asia ha 28 anni e si sente una persona diversa sia mentalmente che fisicamente: «Ero più magra, avevo alcuni disturbi. La salute mentale è importante, io soffrivo di ansia e depressione. A 7 anni mi hanno diagnosticato il piccolo male, una forma antecedente all’epilessia. Ho passato 10 anni della mia vita dal Bambin Gesù e prendevo tante pasticche. A 5 anni sono stata molestata dalla mia babysitter. Dopo anni di terapia ho imparato che la nostra mente appesantisce le cose, noi dobbiamo alleggerirle». 🔗 ha vissuto un periodo molto difficile dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e lo ha raccontato nel programma Generazione Z: «Ho trovato molto bullismo. L’ho ricevuto soprattutto da alcuni giornali, che prendevano spesso le mie foto e le ritoccavano per esasperare il fatto che fossi rifatta». Adesso,ha 28 anni e si sente una persona diversa sia mentalmente che fisicamente: «Ero più magra, avevo alcuni disturbi. La salute mentale è importante, io soffrivo di ansia e depressione. A 7 anni mi hanno diagnosticato il piccolo male, una forma antecedente all’epilessia. Ho passato 10 anni della mia vita dal Bambin Gesù e prendevo tante pasticche. A 5 annistata molestatamia babysitter. Dopo anni di terapia ho imparato che la nostra mente appesantisce le cose, noi dobbiamo alleggerirle». 🔗 Metropolitanmagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Antonella Clerici mostra il tatuaggio fatto uguale alla figlia Maelle: “C’è un significato preciso” - Cosa non si fa per i propri figli? Lo sa bene Antonella Clerici, che a 61 anni si è fatta il primo tatuaggio insieme alla sua Maelle, 16. Proprio ieri la conduttrice ha immortalato sui social il momento in cui madre e figlia si recano nello studio del tatuatore, imprimendo sulla loro pelle una... 🔗today.it

Antonella Clerici, la figlia Maelle compie gli anni: la dolce dedica sui social - (Adnkronos) – "Sembra ieri e sono già passati 16 anni", comincia così il messaggio che Antonella Clerici ha dedicato alla figlia Maelle il giorno del suo compleanno. La piccola Maelle che solo pochi giorni fa si trovava al Festival di Sanremo per assistere alla co-conduzione della mamma Antonella, oggi venerdì 21 febbraio spegne 16 candeline. […] L'articolo Antonella Clerici, la figlia Maelle compie gli anni: la dolce dedica sui social proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Antonella Clerici, tatuaggio insieme alla figlia Maelle: “Promessa mantenuta” - Milano, 3 marzo 2025 – Un’altra coppia mamma e figlia con lo stesso tatuaggio. Dopo Michelle Hunziker e la sua primogenita Aurora Ramazzotti, è stato il turno di Antonella Clerici e Maelle. “Promessa mantenuta”, ha scritto sul suo profilo Instagram la presentatrice tv di Legnano, accanto ad un video che mostra le varie fasi della preparazione: la scritta creata dal tatuatore su una tavoletta grafica, poi passata al pc e stampata. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Antonella Mosetti oggi vende le sue foto di nudo e sfida i pregiudizi: Asia, il dolore per i figli persi e l'ex Aldo Montano; Asia Nuccetelli, il ritorno in tv della figlia di Antonella Mosetti - Generazione Z - 19/09/2024; Asia Nuccetelli torna in tv: «A 10 anni molestata dalla mia babysitter»; Asia Nuccetelli torna in televisione: «A 10 anni sono stata molestata dalla mia babysitter. A distruggermi è s. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Antonella Mosetti oggi vende le sue foto di nudo e sfida i pregiudizi: Asia, il dolore per i figli persi e l’ex Aldo Montano - Antonella Mosetti non ha sprecato tempo a piangere su se stessa quando la televisione non l’ha più cercata. Ha deciso di guadagnare vendendo le sue foto di nudo e alle critiche ha risposto: “Quando ar ... 🔗fanpage.it

Chi sono gli ex di Antonella Mosetti, dall’ex marito amico di Totti a Aldo Montano: “Ho sofferto molto” - Oggi Antonella Mosetti è single, ma non mancano mai le curiosità in riferimento ai trascorsi sentimentali dell’ex showgirl. Noto è infatti il matrimonio con l’ex marito Alessandro Nuccetelli con il qu ... 🔗msn.com

Antonella Mosetti con la figlia Asia Nuccetelli, sfida di bellezza e sensualità… anche al Grande Fratello vip. Le foto - Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad ... 🔗oggi.it