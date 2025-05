Ascolti tv | l' eredita supera tradimento nella serata del 2 maggio

© Donnemagazine.it - Ascolti tv: l'eredita supera tradimento nella serata del 2 maggio eredita e tradimento, chi ha vinto? L’eredita e tradimento: la sfida degli Ascolti del 2 maggio su Donne Magazine. 🔗 Un venerdì di sfide televisive tra l', chi ha vinto? L’: la sfida deglidel 2su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Ascolti TV | Martedì 1 Aprile 2025. STEP vola al 18.2%, Morgane (13.1%) supera la Coppa Italia (10.8%) - Nella serata di ieri, martedì 1 aprile 2025, su Rai1 Morgane – Detective Geniale 4 ha interessato 2.221.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia – Empoli-Bologna ha conquistato 2.178.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.712.000 spettatori (18.2%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.492.000 spettatori pari al 10. 🔗davidemaggio.it

ASCOLTI TV 8 MARZO 2025: C’È POSTA PER TE (28,2%), L’EREDITÀ SANREMO (15,5%), LE EMOZIONI DI SCI (6,8%) E CICLISMO (5,4%) - ASCOLTI TV 8 MARZO 2025 • Sabato • Gli ascolti tv + total audience (in rosso ed in corsivo) di sabato 8 marzo 2025 con L’Eredità Sanremo e una nuova puntata di C’è Posta Per Te. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2722 33.13PT – 6033 34.92 M E D I A S E T24H – 3334 40.57PT – 6818 39.46 Settegiorni Parlamento – 464 12.90 Tg1 – 1031 21.00 Uno Mattina in Famiglia – 1278 23.57 + 1161 22. 🔗bubinoblog

Ascolti TV | Martedì 1 Aprile 2025. STEP vola al 18.2%, male Morgane (13.1%) ma supera la Coppa Italia (10.8%) - Nella serata di ieri, martedì 1 aprile 2025, su Rai1 Morgane – Detective Geniale 4 ha interessato 2.221.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia – Empoli-Bologna ha conquistato 2.178.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.712.000 spettatori (18.2%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.492.000 spettatori pari al 10. 🔗davidemaggio.it

Approfondimenti da altre fonti

Ascolti Tv ieri 18 novembre: 5.8 mln Affari Tuoi, 4.2 mln l'Eredità – Le Pagelle - LaPresse; Ascolti tv ieri sabato 19 aprile il Serale di Amici di Maria De Filippi batte la Rai; Ascolti tv ieri 27 marzo: Bonolis non sfonda (nonostante Maria De Filippi), Belen imbarazza Rai 2, Cucciari da record; Pagelle ascolti tv: Stefano De Martino leader, Amadeus in ripresa, Grande Fratello vince l'oro, Giletti non br. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ascolti TV venerdì 2 maggio: chi ha vinto tra L’Eredità – Tutti in viaggio e Tradimento - Chi ha vinto tra L'Eredità - Tutti in viaggio, programma di Marco Liorni trasmesso da Rai1 e Tradimento, soap turca proposta da Canale5 ... 🔗fanpage.it

Ascolti tv del 2 maggio, L’Eredità – Tutti in viaggio o Tradimento: chi ha vinto - Un venerdì particolare, quello andato in onda il 2 maggio, che ha visto fronteggiarsi lo speciale de "L'Eredità" contro la dezi turca "Tradimento" ... 🔗dilei.it

Ascolti tv: L’Eredità, Tradimento | Dati Auditel, venerdì 2 maggio 20250 - Ascolti tv di venerdì 2 maggio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “L'Eredità” contro la soap turca “Tradimento“. Chi ha vinto? 🔗superguidatv.it