Ascolti tv | L’Eredità 13 8% Tradimento 14 8% | Dati Auditel venerdì 2 maggio 2025

Ascolti tv di venerdì 2 maggio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "L'Eredità" contro "Tradimento". Chi ha vinto la sfida relativa agli Ascolti tv di ieri sera, venerdì 2 maggio 2025? Ecco i Dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: L'Eredità vs Tradimento. Auditel ieri sera, 2 maggio 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: "L'Eredità" contro "Tradimento". Chi ha vinto? Rai1: L'Eredità, lo speciale del quiz show condotto da Marco Liorni ha intrattenuto 2.009.000 spettatori pari al 13.8% di share. Rai 2: Diabolik chi sei?, il film del 2023 diretto dai Manetti Bros con Lorenzo Zurzolo e Monica Bellucci ha attirato l'attenzione di 705.

