© Dilei.it - Ascolti tv del 2 maggio, L’Eredità – Tutti in viaggio o Tradimento: chi ha vinto

Rai1 cambia le carte in tavola e sceglie di non mandare in onda lo speciale di Affari tuoi per lasciare spazio ain. Una scelta strategica, pare, che ha favorito il programma di access prime time condotto da Marco Liorni e che ha riconquistato la prima serata praticamente senza rivali. Dall’altra parte, infatti, Canale5 ha schierato gli ennesimi episodi di, utilizzata come riempitivo in moltissime occasioni, facendo inevitabilmente muovere verso l’alto la freccia dello share della Prima Rete. 🔗 Dilei.it