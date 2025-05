Ascolti TV 2 maggio 2025 | Rai1 Canale5 Italia1 La7 tra intrattenimento news fiction

© Sbircialanotizia.it - Ascolti TV 2 maggio 2025: Rai1, Canale5, Italia1, La7 tra intrattenimento, news, fiction maggio 2025 si è assistito a una variegata offerta televisiva, con numeri d’ascolto che hanno evidenziato il peso di molti programmi su diverse reti. intrattenimento e programmi dedicati Rai1 ha visto il Speciale L’Eredità – Tutti in Viaggio raggiungere 2.009.000 spettatori (13,8% di share), mentre su Canale5 il . L'articolo Ascolti TV 2 maggio 2025: Rai1, Canale5, Italia1, La7 tra intrattenimento, news, fiction è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Nel corso della serata di venerdì 2si è assistito a una variegata offerta televisiva, con numeri d’ascolto che hanno evidenziato il peso di molti programmi su diverse reti.e programmi dedicatiha visto il Speciale L’Eredità – Tutti in Viaggio raggiungere 2.009.000 spettatori (13,8% di share), mentre suil . L'articoloTV 2, La7 traè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ascolti tv: L’Eredità, Tradimento | Dati Auditel, venerdì 2 maggio 2025 - Ascolti tv di venerdì 2 maggio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “L’Eredità” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 2 maggio 2025? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: L’Eredità vs Tradimento. 🔗superguidatv.it

Ascolti tv di ieri: Che Dio ci aiuti (19.3%), Cado dalla nubi (12.1%), Concerto Primo Maggio (11.3%) | Dati Auditel, giovedì 1 maggio 2025 - Ascolti tv ieri, giovedì 1 maggio 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Che Dio ci aiuti,” contro “Cado dalle nubi“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 1 maggio 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. 🔗superguidatv.it

Ascolti tv venerdì 2 maggio: L’Eredità, Tradimento, Propaganda Live - Ascolti tv venerdì 2 maggio 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 2 maggio 2025? Su Rai 1 è andato in onda L’Eredità. Su Rai 2 Diabolik – Chi sei? Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 Rambo 2. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 2 maggio 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗tpi.it

Approfondimenti da altre fonti

Ascolti TV venerdì 2 maggio: chi ha vinto tra L’Eredità – Tutti in viaggio e Tradimento; Ascolti tv di ieri venerdì 2 maggio 2025 chi ha vinto tra L'Eredità, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda; Ascolti tv del 2 maggio, L’Eredità – Tutti in viaggio o Tradimento: chi ha vinto; Ascolti Tv: Tradimento batte Liorni in prima serata. Bene Quarto Grado e Rambo 2. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ascolti TV venerdì 2 maggio: chi ha vinto tra L’Eredità – Tutti in viaggio e Tradimento - Chi ha vinto tra L’Eredità – Tutti in viaggio, programma di Marco Liorni trasmesso da Rai1 e Tradimento, soap turca proposta da Canale5. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la ... 🔗fanpage.it

Ascolti tv, Tradimento batte tutti. Ottimi risultati per Quarto Grado - Gli ascolti di ieri, venerdì 2 maggio 2025, hanno visto, in prime time su Rai1, lo Speciale L'Eredità - Tutti in viaggio condotto ... 🔗iltempo.it

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Affari Tuoi spacchetta successi, Tradimento batte L'Eredità, Quarto Grado sul podio - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, venerdì 2 maggio, ha offerto ai telespettatori fiction, film e show. Dalla ... 🔗msn.com