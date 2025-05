Ascoli Piceno manifestazione in solidarietà della fornaia dello striscione antifascista

© Tg24.sky.it - Ascoli Piceno, manifestazione in solidarietà della fornaia dello striscione antifascista fornaia, Lorenza Roiati, che ha definito la partecipazione all'evento come "una risposta spettacolare perchè gli antifascisti sono spettacolari". Questa, ha aggiunto, "è la risposta dal basso, la risposta che deve venire da tutte le città, da oggi in poi". Il corteo, promosso dall'Anpi, ha visto la presenza di circa 1500 persone 🔗 Tra la gente che ha manifestato in corteo c'era anche la stessa, Lorenza Roiati, che ha definito la partecipazione all'evento come "una risposta spettacolare perchè gli antifascisti sono spettacolari". Questa, ha aggiunto, "è la risposta dal basso, la risposta che deve venire da tutte le città, da oggi in poi". Il corteo, promosso dall'Anpi, ha visto la presenza di circa 1500 persone 🔗 Tg24.sky.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Solidarietà alla fornaia di Ascoli Piceno: striscione in piazza - Da Pesaro ad Ascoli "un grido di solidarietà" a sostegno dell’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio "L’assalto ai forni" visitata per due volte dalle forze dell’ordine per “accertamenti” dopo l’esposizione di un lenzuolo con la scritta "25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo". "Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) – rende noto Micaela Vitri, consigliera regionale dem – abbiamo pensato fosse urgente fare sentire la nostra solidarietà a Lorenza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ascoli Piceno, piazza canta ‘Bella Ciao’ in solidarietà della fornaia identificata dalla polizia per striscione antifascista - Matteo Ricci, europarlamentare del Partito democratico e candidato alla presidenza della Regione Marche, è andato ad Ascoli Piceno per mostrare solidarietà a Lorenza Roiati, titolare del panificio ‘Assalto ai Forni’ in piazza Arringo. L’imprenditrice ha denunciato di essere stata identificata dalla polizia per aver affisso un cartello con la scritta “25 aprile buono come il pane. Bello come l’antifascismo” in occasione della Festa della Liberazione. 🔗lapresse.it

Solidarietà a Lorenza Roiati: il Pd contro gli insulti fascisti ad Ascoli Piceno - A Lorenza Roiati, la panettiera di Ascoli Piceno che il 25 aprile ha appeso al suo forno il lenzuolo antifascista, tutta la mia personale solidarietà e quella del Partito Democratico. Quegli striscioni intimidatori e fascisti non sono solo un insulto a lei, ma a tutte e tutti coloro che si riconoscono nei principi antifascisti della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza". Lo scrive sui social la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Ascoli Piceno, manifestazione in solidarietà alla fornaia degli striscioni antifascisti - la diretta; Ascoli Piceno, manifestazione in solidarietà della fornaia dello striscione antifascista; Ascoli, corteo antifascista tra musica e striscioni: solidarietà alla fornaia Lorenza diventata un caso nazion; Ascoli, manifestazione antifascista dopo il caso dello striscione del forno. In 2mila da tutta Italia. 🔗Cosa riportano altre fonti