Ascoli manifestazione antifascista dopo il caso dello striscione

© Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, manifestazione antifascista dopo il caso dello striscione Ascoli, 3 maggio 2025 – Si muoverà alle 15 da piazza Cecco d'Ascoli, a Porta Romana, il corteo organizzato dal collettivo Caciara in seguito al caso Lorenza Roiati, ovvero la fornaia identificata due volte per aver appeso fuori dal suo negozio, lo scorso 25 aprile, lo striscione “25 Aprile, buono come il pane, bello come l'antifascismo”, che ha fatto il giro del web insieme agli striscioni apparsi la notte seguente in cui si faceva riferimento, indicando come bersaglio la stessa Roiati, ai forni crematori dei nazisti.Un corteo che gli organizzatori annunciano pacifico e al quale sono stati invitati tutti quelli che vogliono "condannare ogni forma di fascismo perché questi rigurgiti non abbiano più spazio”. Non sono invece ammesse bandiere politiche, per evitare strumentalizzazioni di ogni tipo. 🔗 , 3 maggio 2025 – Si muoverà alle 15 da piazza Cecco d', a Porta Romana, il corteo organizzato dal collettivo Caciara in seguito alLorenza Roiati, ovvero la fornaia identificata due volte per aver appeso fuori dal suo negozio, lo scorso 25 aprile, lo“25 Aprile, buono come il pane, bello come l'antifascismo”, che ha fatto il giro del web insieme agli striscioni apparsi la notte seguente in cui si faceva riferimento, indicando come bersaglio la stessa Roiati, ai forni crematori dei nazisti.Un corteo che gli organizzatori annunciano pacifico e al quale sono stati invitati tutti quelli che vogliono "condannare ogni forma di fascismo perché questi rigurgiti non abbiano più spazio”. Non sono invece ammesse bandiere politiche, per evitare strumentalizzazioni di ogni tipo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

