Ascoli Calcio | Futuro Incerto tra Cessione e Problemi Economici

© Sport.quotidiano.net - Ascoli Calcio: Futuro Incerto tra Cessione e Problemi Economici Futuro dell’Ascoli Calcio. Il disastroso epilogo della stagione sportiva della prima squadra, le recenti e controverse affermazioni dell’attuale proprietà, i conclamati Problemi Economici in cui versa la società da alcuni anni e soprattutto l’insanabile quanto aspra frattura esistente con la piazza, hanno condotto lo storico club di corso Vittorio Emanuele dinanzi ad un delicatissimo rebus che si dovrà risolvere entro questo mese di maggio.Dapprima le intenzioni dei vertici erano quelle di cedere entro marzo. Poi le cose sono cambiate con il limite temporale spostato alla fine di aprile. Nuovo improvviso cambio di luna sotto il cielo della capitale con la volontà di non vendere più. E infine ora un nuovo appello rivolto nei confronti del sindaco Fioravanti al quale è stato chiesto di trovare potenziali acquirenti a stretto giro. 🔗 Quattro settimane per tracciare ildell’. Il disastroso epilogo della stagione sportiva della prima squadra, le recenti e controverse affermazioni dell’attuale proprietà, i conclamatiin cui versa la società da alcuni anni e soprattutto l’insanabile quanto aspra frattura esistente con la piazza, hanno condotto lo storico club di corso Vittorio Emanuele dinanzi ad un delicatissimo rebus che si dovrà risolvere entro questo mese di maggio.Dapprima le intenzioni dei vertici erano quelle di cedere entro marzo. Poi le cose sono cambiate con il limite temporale spostato alla fine di aprile. Nuovo improvviso cambio di luna sotto il cielo della capitale con la volontà di non vendere più. E infine ora un nuovo appello rivolto nei confronti del sindaco Fioravanti al quale è stato chiesto di trovare potenziali acquirenti a stretto giro. 🔗 Sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

DAZN scarica la Ligue 1: crisi finanziaria e futuro incerto per il calcio francese - Un terremoto si abbatte sul calcio francese: a soli nove mesi dalla firma di un accordo quinquennale, DAZN lascia la Ligue 1 🔗pianetamilan.it

Doctor Who: Futuro Incerto Dopo la Stagione 15? Ecco Cosa Sappiamo! - Sei fan di Doctor Who? Preparati, perché il futuro della serie potrebbe essere più incerto di quanto pensi! Russell T. Davies, showrunner dello show, ha lasciato intendere che potremmo dover aspettare parecchio per vedere nuovi episodi dopo la stagione 15, in onda da questo fine settimana. Pausa In Vista: Quanto Dovremo Aspettare? Davies ha suggerito che ci potrebbe essere una "pausa" nella serie, tanto che, citando le sue parole, "gli spettatori di Newsround cresceranno di alcuni anni". 🔗mistermovie.it

La proposta di società mista per Alto Calore: un futuro incerto per l’acqua in Irpinia - Dalla stampa locale apprendiamo la notizia che i nostri politici locali e regionali, durante un recente convegno sull’acqua, si sono espressi riguardo al futuro dell'Alto Calore, proponendo la creazione di una possibile società mista pubblico-privata. Questa soluzione, tuttavia, viene considerata... 🔗avellinotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Ascoli Calcio: Futuro Incerto tra Cessione e Problemi Economici; Ascoli chiude il campionato contro Legnago Salus: il futuro di Simone Corazza in bilico; Ascoli: sconfitta e retrocessione, la proprietà sotto accusa; Ascoli-Torres: ripercorrere almeno parte della grandezza passata. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ascoli Calcio: Futuro Incerto tra Cessione e Problemi Economici - Quattro settimane per tracciare il futuro dell’ Ascoli Calcio. Il disastroso epilogo della stagione sportiva della prima squadra, le recenti e controverse affermazioni dell’attuale proprietà, i concla ... 🔗sport.quotidiano.net

Ascoli chiude il campionato contro Legnago Salus: il futuro di Simone Corazza in bilico - Ultima partita di campionato per l'Ascoli contro il Legnago Salus. Simone Corazza, nonostante i suoi gol, ha un futuro incerto. 🔗msn.com

Ascoli: sconfitta e retrocessione, la proprietà sotto accusa - La sconfitta contro Legnago segna un'agonia per l'Ascoli. La frattura con la proprietà è insanabile, il futuro incerto. 🔗msn.com