Ascensori rotti liti e multe La guerra silenziosa tra residenti e b&b nei condomini di Roma

© Romatoday.it - Ascensori rotti, liti e multe. La guerra silenziosa tra residenti e b&b nei condomini di Roma Roma è a quota +34,500 annunci Airbnb e sono sempre più frequenti le liti tra residenti e proprietari di alloggi turistici all’interno dei condomini. A pesare sono schiamazzi e trolley trascinati a orari improbabili e gli aumenti nei costi di gestione dell’ascensore. Abbiamo contattato alcune. 🔗 è a quota +34,500 annunci Airbnb e sono sempre più frequenti letrae proprietari di alloggi turistici all’interno dei. A pesare sono schiamazzi e trolley trascinati a orari improbabili e gli aumenti nei costi di gestione dell’ascensore. Abbiamo contattato alcune. 🔗 Romatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Ascensori rotti da mesi: "Più difficile aggiustarli che andare sulla luna" - Una situazione di disservizio prolungato è quella che da mesi riguarderebbe le stazioni ferroviarie di Rastignano, Musiano e Pianoro, dove gli ascensori per raggiungere i binari sono fuori uso, rendendo di fatto inaccessibili le pensiline a persone con disabilità o difficoltà motorie. ... 🔗bolognatoday.it

Bollate, impenna con la moto durante il Carnevale e fugge: tre multe - Bollate, impenna con la moto durante la sfilata di Carnevale: fugge, ma si becca tre multe. Sabato scorso durante il Carnevale Bollatese e la relativa sfilata nel centro della città, nel momento in cui era possibile il transito dei veicoli da piazza Solferino verso via Veneto (ma non nel senso opposto di marcia), un motociclista [...] 🔗ilnotiziario.net

Le vittime del nuovo codice della strada, valanga di multe e patenti ritirate: ecco perché - Gli effetti dell’applicazione delle nuove norme del Codice di Strada comincia a farsi sentire concretamente. Lo confermano questi dati davvero eloquenti E’ operativo dallo scorso 14 dicembre, il nuovo Codice della Strada. Dopo un lungo iter parlamentare iniziato fin dall’insediamento di Matteo Salvini al Ministero dei Trasporti, la ratifica dei nuovi provvedimenti è andata a ... Leggi tutto L'articolo Le vittime del nuovo codice della strada, valanga di multe e patenti ritirate: ecco perché sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Ne parlano su altre fonti

Degrado in via Mameli. Uffici pubblici indecorosi tra ascensori rotti, furti e porte scassinate - "Un edificio pubblico in cui il degrado la fa da padrone. Ascensori rotti, porte scassinate e furti durante la notte". E’ la segnalazione di una lavoratrice che tutti i giorni frequenta l ... 🔗msn.com

Il calvario della Metro Borgo tra scale mobili e ascensori fuori uso - La Metro di Catania, stazione Borgo uscite via Caronda, corso Italia e Stesicoro sono in uno stato pietoso: i servizi di scale mobili e ascensori sporchi e fuori uso. Mia moglie con problemi alla ... 🔗lasicilia.it

Ascensori rotti da mesi: "Più difficile aggiustarli che andare sulla luna" - Una situazione di disservizio prolungato è quella che da mesi riguarderebbe le stazioni ferroviarie di Rastignano, Musiano e Pianoro, dove gli ascensori per raggiungere i binari sono fuori uso, ... 🔗bolognatoday.it