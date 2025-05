Aryna Sabalenka sfuriata clamorosa in campo | cosa è successo

© Liberoquotidiano.it - Aryna Sabalenka, sfuriata clamorosa in campo: cosa è successo campo. Aryna Sabalenka è così, nel bene e nel mare. Dopo una lite con il proprio allenatore nel match vinto contro la belga Mertens, durante l’Open di Madrid, la russa è stata protagonista di un altro scatto d’ira nel match contro Marta Kostyuk dei quarti di finale, vinto mercoledì. Il motivo però è la pioggia, che la stava disturbando tanto da chiedere all’arbitro di fermarsi. Al no di quest’ultimo, dopo aver fallito un servizio, se è andata dritta in panchina. Non voleva ricominciare e ha detto furiosa: "Mio Dio, servire mentre pioveva era impossibile — le sue parole — Ho provato con la prima di servizio, ma ho capito che dovevo fermarmi perché l'acqua mi entrava negli occhi. Era impossibile. Sapevo che avrei commesso un doppio fallo e non volevo che accadesse, quindi ho deciso che era fuori discussione. 🔗 Una grande tennista, ma anche dal carattere fumante inè così, nel bene e nel mare. Dopo una lite con il proprio allenatore nel match vinto contro la belga Mertens, durante l’Open di Madrid, la russa è stata protagonista di un altro scatto d’ira nel match contro Marta Kostyuk dei quarti di finale, vinto mercoledì. Il motivo però è la pioggia, che la stava disturbando tanto da chiedere all’arbitro di fermarsi. Al no di quest’ultimo, dopo aver fallito un servizio, se è andata dritta in panchina. Non voleva ricominciare e ha detto furiosa: "Mio Dio, servire mentre pioveva era impossibile — le sue parole — Ho provato con la prima di servizio, ma ho capito che dovevo fermarmi perché l'acqua mi entrava negli occhi. Era impossibile. Sapevo che avrei commesso un doppio fallo e non volevo che accadesse, quindi ho deciso che era fuori discussione. 🔗 Liberoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

WTA Indian Wells 2025, Aryna Sabalenka e Madison Keys approdano ai quarti di finale, eliminata Coco Gauff - I match valevoli per la parte alta degli ottavi di finale caratterizzano il programma di giornata del WTA di Indian Wells, secondo torneo 1000 della stagione. Il risultato più importante di giornata lo firma Belinda Bencic, artefice dell’eliminazione di Coco Gauff. Madison Keys vince in rimonta contro la croata Donna Vekic. La giornata si apre con il successo in rimonta di Belinda Bencic su Coco Gauff. 🔗oasport.it

Maestosa Mirra Andreeva, sgretola Aryna Sabalenka e trionfa ad Indian Wells - Gioca una finale maestosa Mirra Andreeva che sgretola alla distanza la resistenza di Aryna Sabalenka, la batte 2-6 6-4 6-3 in poco più di due ore e trionfa così nel WTA 1000 di Indian Wells. La giovane tennista russa vince il secondo mille consecutivo dopo Dubai e sale fino al numero sei della classifica mondiale. La numero uno del mondo fatica notevolmente in battuta nelle fasi iniziali rimontando da 0-30 nel gioco di apertura e annullando ben quattro palle break nel terzo game. 🔗oasport.it

Wta 1000 Miami 2025: Sabalenka supera anche Pegula, primo titolo in Florida per Aryna - La corsa di Aryna Sabalenka è inarrestabile: la bielorussa supera anche l’ostacolo Jessica Pegula e conquista il Wta 1000 di Miami 2025. Un percorso straordinario per la numero uno al mondo, che conferma sempre di più la leadership in vetta al ranking femminile. Il suo vantaggio su Iga Swiatek, infatti, diventa sempre più ampio complice l’uscita di scena anticipata della polacca. Inoltre, Aryna sale anche al primo posto nella race. 🔗sportface.it

Approfondimenti da altre fonti

Aryna Sabalenka, sfuriata clamorosa in campo: cosa è successo | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Aryna Sabalenka, imbarazzo al ristorante a Miami: non viene riconosciuta e le chiedono di alzarsi [VIDEO] - Non solo la vittoria del Miami Open, Aryna Sabalenka nella serata di sabato è stata anche protagonista di un simpatico siparietto. Fresca vincitrice del 1000 statunitense la bielorussa è stata ... 🔗ubitennis.com

Sabalenka vince senza giocare ma non è contenta. All’avversaria: “Cosa mi stai facendo?” - Aryna Sabalenka sta vivendo un'altra splendida stagione, la sconfitta in finale agli Australian Open l'ha ampiamente digerita e superata. La numero 1 WTA ora vuole vincere anche sulla terra rossa ... 🔗fanpage.it

WTA Miami, Sabalenka non si nasconde: “Ho un solo obiettivo, alzare il trofeo” - Aryna Sabalenka, battendo Jasmine Paolini con un doppio 6-2, ha conquistato la finale del Miami Open, la terza finale nel 2025, dopo Melbourne e Indian Wells, mettendo di fatto il punto ... 🔗ubitennis.com