Arteta esorta i giocatori dell’Arsenal a usare la rabbia dalla sconfitta di Bournemouth come carburante per Clash PSG

Arteta ha invitato i suoi giocatori dell'Arsenal a usare la "rabbia, frustrazione, rabbia e delusione" della loro sconfitta per 2-1 della Premier League contro Bournemouth come carburante per lo scontro di seconda gamba della semifinale della Champions League contro il PSG.I Gunners viaggiano a Parigi mercoledì sperando di ribaltare un deficit di 1-0 dalla prima tappa, ma andranno in gioco sul retro di una prima perdita in casa contro le ciliegie.Declan Rice ha aperto le marcature alla sua centesima apparizione per i gol dell'Arsenal ma il secondo tempo di Dean Huijsen ed Evanilson hanno girato la partita in testa per dare a Bournemouth non solo la loro prima vittoria in assoluto sull'Arsenal ma il loro primo doppio in campionato sui cannonieri.

