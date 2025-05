Artem Uss e l’azione disciplinare su tre giudici assolti Il Csm | L’iniziativa di Nordio stride con la coerenza del sistema

Milano, 3 maggio 2025 – Nell'ottobre 2024 il Csm ha assolto i tre giudici di Milano accusati dal ministro della Giustizia Carlo Nordio per la fuga di Artem Uss, avendo concesso i domiciliari all'imprenditore russo. Ora arrivano le motivazioni di quell'assoluzione e non sono generose col ministro: "stride con la coerenza del sistema il dato per cui" Nordio, invece di chiedere "l'aggravamento della misura cautelare" o impugnare "per abnormità" il provvedimento con cui la Corte d'Appello di Milano nel novembre 2022 aveva scarcerato e disposto gli arresti domiciliari con braccialetto per Artem Uss, ha agito "in via disciplinare" nei confronti dei giudici "sulla base della relazione dell'Ispettorato Generale". Lo scrive il Csm nelle motivazioni della sentenza con cui sono stati assolti, escludendo qualsiasi addebito, i tre componenti del collegio.

Caso Uss, per il Csm Nordio è stato non coerente: "Poteva impugnare l'atto, ha solo avviato l'azione disciplinare" - Era stato lo stesso ministro della Giustizia, nel 2023, ad avviare un'azione disciplinare contro i giudici che scarcerarono, disponendo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, Artem Uss, il figlio dell'oligarca russo, poi evaso. E oggi è lo stesso Consiglio superiore della magistratura a definire non coerente il comportamento proprio del ministro Carlo Nordio. Poteva chiedere l'aggravamento della misura cautelare o impugnare la decisione, invece, si è limitato ad avviare un procedimento disciplinare contro i magistrati.

Caso Artem Uss, Dmitry Chirakadze resta in carcere - Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato il carcere per Dmitry Chirakadze, l'aristocratico russo arrestato a giugno nell'ambito dell'inchiesta legata alla fuga di Artem Uss. Il 54enne, detto Dima, è già a processo per procurata evasione. Secondo la procura sarebbe colpevole di aver...

