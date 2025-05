Arrivano i ghisa a cavallo | Più controlli nei parchi

© Ilgiorno.it - Arrivano i ghisa a cavallo: "Più controlli nei parchi" ghisa a cavallo nelle principali aree verdi della metropoli, per aumentare la sicurezza e la corretta fruizione degli spazi specie in estate.La sperimentazione, che andrà avanti fino a dicembre, prevede l’utilizzo di quattro cavalli forniti e addestrati dall’Associazione giacche verdi Lombardia, un organismo di volontario che gestisce il maneggio presente dal 2023 all’Idroscalo. 🔗 I primi sette mesi serviranno a rodare l’attività, che nella fase uno sarà limitato al weekend e ai giorni in cui in città andranno in scena eventi istituzionali. A regime, però, l’obiettivo dichiarato di piazza Beccaria è quello di estendere il pattugliamento a quattro zampe a tutti i giorni della settimana, con location sia in centro che in periferia: dal Parco Sempione al Parco Lambro, dai Giardini Montanelli fino al Parco Cassinis di Rogoredo. A giugno partirà un servizio dinelle principali aree verdi della metropoli, per aumentare la sicurezza e la corretta fruizione degli spazi specie in estate.La sperimentazione, che andrà avanti fino a dicembre, prevede l’utilizzo di quattro cavalli forniti e addestrati dall’Associazione giacche verdi Lombardia, un organismo di volontario che gestisce il maneggio presente dal 2023 all’Idroscalo. 🔗 Ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Più sicurezza su autobus e treni: arrivano le bodycam per il personale Tua - Più sicurezza per il personale Tua che viaggi su gomma e ferro oltre che per i verificatori dei titoli di viaggio: saranno dotati di bodycam. Ad annunciarlo è la società stessa che con un investimento di circa 97mila euro ha acquistato otto slot di telecamere indossabili in grado di registrare... 🔗ilpescara.it

I Piwi arrivano per la prima volta al Vinitaly. La sfida più grande? Resistere al pregiudizio - I nuovi incroci resilienti sono pronti a giocare nella Serie A del vino italiano, ma prima bisogna modificare il Testo unico del vino 🔗gamberorosso.it

“Ci sposiamo”. Per il famoso della tv arrivano le quarte nozze con la compagna di 18 anni più giovane - Bellissima notizia per il famoso della tv, che ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua adorata compagna. Quest’ultima ha ben 18 anni in meno del futuro marito, ma l’età non sembra aver rappresentato mai un problema. Stanno insieme da oltre un anno e ora lui ha compiuto questo passo importante, ricevendo una risposta affermativa dalla sua dolce metà. Una proposta di matrimonio bellissima quella del famoso della tv, che ha postato le foto mentre si è messo in ginocchio davanti alla quasi coniuge regalandole il meraviglioso anello. 🔗caffeinamagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Arrivano i ghisa a cavallo: Più controlli nei parchi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media