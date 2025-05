Arriva la tassa persino per chi accetta di salvare il mondo

Due euro per dormire a Pavia. Turisti, mano al portafogli: arriva la tassa di soggiorno - Pavia, 29 marzo 2025 – I turisti che pernotteranno a Pavia dopo l’estate pagheranno 2 euro. L’Amministrazione comunale guidata da Michele Lissia ha deciso di introdurre anche nel capoluogo pavese, unico in tutta la Lombardia ad esserne ancora esente, l’imposta di soggiorno. Il provvedimento, che prevede una serie di esenzioni a cominciare dai pazienti delle strutture sanitarie e dai loro caregiver, è stato votato l’altra sera in Consiglio comunale. 🔗ilgiorno.it

Tassa di soggiorno, aumenti record nel 2025: si arriva a 12 euro a notte - La tassa di soggiorno vola. Nel 2025 è previsto un balzo del 15,8%, dopo gli aumenti degli ultimi due anni. I Comuni italiani fanno cassa. Crescono quelli che la applicano (1389 quest’anno contro i 1268 del 2023) e quelli che ritoccano le tariffe (si sfiorano i 12 euro in alcune città. Sta di fatto che si attendono incassi per un totale di 1,186 miliardi, secondo l’osservatorio Jfc tourism & management. 🔗panorama.it

Arriva la tassa europea sui conti correnti: come ci colpirà e perché - Per rilanciare l’industria della difesa europea servono fondi e garanzie. La proposta di Ursula von der Leyen di attingere ai risparmi privati dei cittadini sta facendo preoccupare, e non poco, gli italiani. Il piano “Rearm Europe” della presidente della Commissione, infatti, prevede che le garanzie arrivino dagli Stati e dalla Commissione, mentre i finanziamenti provengano dal settore privato, ovvero dai risparmi dei cittadini. 🔗thesocialpost.it

