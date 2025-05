Arriva il primo farmaco per la ricrescita dei capelli adatto per adulti e adolescenti | L’alopecia areata colpisce tra i 10 e i 25 anni ha un peso emotivo e psicologico

L'alopecia areata, una malattia autoimmune che causa la caduta improvvisa dei capelli, a chiazze sul capo e, in alcuni casi, dei peli su viso e corpo. E che colpisce a tutte le età, anche da ragazzini. Parliamo di una malattia che riguarda circa il 2% della popolazione mondiale e in Italia interessa 120mila persone. Tuttavia, questo dato è ritenuto sottostimato, con il rischio che questa patologia sia spesso trascurata, nonostante il suo impatto significativo sulla qualità della vita, in particolare tra giovani e donne.Che cos'è L'alopecia areata- La malattia può comparire a qualsiasi età, ma è più comune tra i 10 e i 25 anni. Cosa succede al nostro organismo? Il sistema immunitario attacca erroneamente i follicoli piliferi, perché li considera dei "nemici", causando chiazze di calvizie, fino a forme più estese come L'alopecia totale o universale.

