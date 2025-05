Arrestato per stalking sulla vicina di casa nel Napoletano | aveva una foto della vittima sul comodino

© Ilfattoquotidiano.it - Arrestato per stalking sulla vicina di casa nel Napoletano: aveva una foto della vittima sul comodino casa, sempre rispediti al mittente. Con l’accusa di stalking su una vicina i carabinieri di Vico Equense, in provincia di Napoli, hanno Arrestato un 44enne: durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto che l’uomo nella sua stanza aveva addirittura foto della donna stampate e conservate, una delle quali esposta in una cornice d’argento sul comodino vicino al letto. foto scaricate dai profili social della vicina, divenuta, secondo la ricostruzione dei carabinieri, un’autentica “ossessione”. Dai saluti sul pianerottolo, come detto, l’uomo è passato ad incontri sempre più frequenti: a volte suonava alla porta della donna, offrendole mele, limoni o una bottiglia di spumante. 🔗 Prima i saluti sul pianerottolo, poi incontri che sembrano casuali ma non lo erano, poi i messaggi sui social, sempre più audaci. infine i regali quotidiani sullo zerbino dell’uscio di, sempre rispediti al mittente. Con l’accusa disu unai carabinieri di Vico Equense, in provincia di Napoli, hannoun 44enne: durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto che l’uomo nella sua stanzaaddiritturadonna stampate e conservate, una delle quali esposta in una cornice d’argento sulvicino al letto.scaricate dai profili social, divenuta, secondo la ricostruzione dei carabinieri, un’autentica “ossessione”. Dai saluti sul pianerottolo, come detto, l’uomo è passato ad incontri sempre più frequenti: a volte suonava alla portadonna, offrendole mele, limoni o una bottiglia di spumante. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arrestato per stalking Samardo Samuels, ex giocatore dell’Olimpia Milano: “Minacce e aggressioni ai vicini di casa” - L'ex giocatore dell'Olimpia Milano, Samardo Samuels, è stato arrestato per stalking. Al momento del fermo, in stato di alterazione, avrebbe continuato a ripetere: "I’m not a criminal, I’m a champion". Oggi, lunedì 10 marzo, il processo per direttissima.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Stalking, bloccata all'uscita dal lavoro: arrestato l'ex compagno nascosto vicino casa sua - Non mancano in città gli episodi di violenza sulle donne o di atti persecutori, ormai comunemente definiti stalking, nella notte tra lunedì e martedì un uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di molestie e stalking, l'ex compagna sarebbe stata tormentata anche all'uscita dal luogo di... 🔗cesenatoday.it

Stalking: con un coltello in tasca a centro metri dalla casa dell’ex, arrestato - Nonostante fosse già sottoposto a misure cautelari per stalking, ha continuato a frequentare la zona da cui gli era stato imposto di stare lontano, arrivando persino a citofonare più volte all’abitazione della vittima con un coltello in tasca. Ora per un uomo di 41 anni si sono aperte le porte... 🔗ilpiacenza.it

Se ne parla anche su altri siti

Vico Equense, perseguita la vicina di casa, arrestato per stalking; Sul comodino tiene la foto della vicina di casa, bloccato mentre la pedina (e la insulta); Stalking a Vico Equense, era ossessionato dalla vicina di casa: la foto sul comodino, le rose sull'auto, i pedinamenti e la rabbia al rifiuto. Lei denuncia: arrestato; Ossessionato dalla vicina, ha le sue foto sul comodino: stalker arrestato dopo pedinamenti e minacce. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Aveva la foto della vicina sul comodino, 44enne arrestato per stalking e atti persecutori - Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri di Vico Equense per atti persecutori. In casa aveva numerose foto della vicina, una delle quali sul comodino vicino al letto. 🔗msn.com

Ossessionato dalla vicina, ha le sue foto sul comodino: stalker arrestato dopo pedinamenti e minacce - L'inquietante vicenda a Vico Equense, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni, ossessionato dalla sua vicina di ... 🔗fanpage.it

Vico Equense, perseguita la vicina di casa, arrestato per stalking - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com