Arrestati i fratelli rapinatori seriali Assaltarono tabaccheria in città e una farmacia a Novellara

Arrestati i due presunti responsabili della rapina a mano armata consumata nella tabaccheria di via Gorizia il 2 dicembre scorso. Due fratelli italiani di 23 e 41 anni sono finiti in manette mercoledì pomeriggio scorso grazie ad un'operazione congiunta condotta dalla polizia di Stato e dai carabinieri del comando provinciale di Reggio nell'indagine coordinata dalla procura reggiana guidata dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci. I due, a volto travisato e indossando dei guanti, avevano fatto irruzione nell'esercizio commerciale poco prima dell'orario di chiusura minacciando la commessa con una pistola facendosi consegnare mille euro in contanti e numerosi gratta&vinci. Dopo aver messo a segno il colpo, sono fuggiti in direzione di via Marsala facendo perdere le proprie tracce.

Rapinatori seriali, arrestati due fratelli a Reggio Emilia: ecco dove avevano colpito - Reggio Emilia, 2 maggio 2025 – Sono stati arrestati i due responsabili della rapina a mano armata consumata nella tabaccheria di via Gorizia il 2 dicembre scorso. Due fratelli italiani di 23 e 41 anni sono finiti in manette mercoledì pomeriggio grazie ad un'operazione congiunta di polizia di Stato e carabinieri nell'indagine coordinata dalla procura reggiana guidata dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci.

