Arnautovic | Inter sei tutto per me! Qui ho realizzato un sogno

© Inter-news.it - Arnautovic: «Inter, sei tutto per me! Qui ho realizzato un sogno» Marko Arnautovic si racconta nel MatchDay Programme di Inter-Hellas Verona, partita di campionato di Serie A. Questo il commento di Marko Arnautovic, che ricorda la vittoria della seconda stella. SOGNI – Marko Arnautovic, in vista della partita di questa sera contro l'Hellas Verona, si è raccontato in una lunga intervista al MatchDay Programme di oggi. Tanti gli spunti dell'attaccante austriaco, che ricorda anche la vittoria della seconda stella: «Indossare questi colori per me significa tantissimo, tutto. È una maglia che pesa perché l'Inter è un Club enorme ma sono orgoglioso di indossarla, di essere qui con i miei compagni e con tutti quelli che lavorano per questo club. Ogni giorno mi impegno per essere una persona positiva, per dare il meglio e per collaborare ad alzare sempre di più il livello: la squadra e lo staff per me significano tantissimo, mi hanno dato molto in questi due anni.

Inter-Lazio 2-0, le pagelle: Arnautovic show (7,5), Martinez para tutto (7), male Tchaouna (4) - Pagelle Inter J. MARTINEZ 7 Con Sommer fermo ai box per infortunio, lo spagnolo sta mostrando tutte le sue qualità. Nel primo tempo si supera due volte su Isaksen permettendo... 🔗ilmessaggero.it

Ranocchia: «L’Inter può ambire a tutto, Arnautovic? Capolavoro» - Inter-Lazio finisce 2-0 per i nerazzurri. Nel post-partita Andrea Ranocchia ha parlato a proposito della vittoria dei nerazzurri. Intanto l’Inter raggiunge il Milan in semifinale di Coppa Italia. TANTI OBIETTIVI – Inter-Lazio finisce con una vittoria per i giocatori allenati da Simone Inzaghi. Dopo il match Andrea Ranocchia si è espresso così a Canale5: «L’Inter ha due squadre. Le seconde linee, se non sono al pari sono molto vicini ai titolari. 🔗inter-news.it

Arnautovic Inter, il futuro è ancora tutto da scrivere! Inzaghi lo coccola e manda un chiaro messaggio per l’anno prossimo - di RedazioneArnautovic Inter, il futuro è ancora tutto da scrivere! Inzaghi lo coccola e manda un chiaro messaggio per l’anno prossimo. Le parole del mister in conferenza Cosi Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato del futuro di Marko Arnautovic all’Inter. SE PUÒ ESSERCI UN COLPO DI SCENA FINALE SUL FUTURO DI ARNAUTOVIC DOPO GLI ULTIMI MESI POSITIVI? – «Per quanto riguarda quello che succederà non so dirvelo. 🔗internews24.com

