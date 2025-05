Arnautovic | Indossare questi colori significa tutto la seconda stella un sogno che si è avverato Quando quel tifoso si è commosso al mio gol contro l’Atletico…

Intervistato da Inter.it per il MatchDay Programme di Inter Hellas Verona, il centravanti nerazzurro Marko Arnautovic si è raccontato così.L'INTER – «Indossare questi colori per me significa tantissimo, tutto. È una maglia che pesa perché l'Inter è un Club enorme ma sono orgoglioso di indossarla, di essere qui con i miei compagni e con tutti quelli che lavorano per questo club. Ogni giorno mi impegno per essere una persona positiva, per dare il meglio e per collaborare ad alzare sempre di più il livello: la squadra e lo staff per me significano tantissimo, mi hanno dato molto in questi due anni»COME NASCE LA PASSIONE PER IL CALCIO? – «Da bambino avevo sempre un pallone tra i piedi, mio padre mi ha portato al campo a giocare, avevo sei anni e da lì il calcio è stato tutto.

