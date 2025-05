Arnautovic e Correa ultimi scampoli di Inter | i gol col Verona – TS

FUTURO ACCOMUNATO – Ultimi scampoli di Inter, poi grazie (non tanto) e buona vita. Marko Arnautovic e Joaquin Correa questa sera giocheranno da titolari in Inter-Verona, partita valida per la trentacinquesima giornata di campionato. I due sono accomunati dallo stesso destino. A fine stagione, infatti, lasceranno Milano e i colori nerazzurri a scadenza di contratto. Il club non li rinnoverà, anche se su Arna pende un ipotesi di rinnovo unilaterale di un anno a favore dell'Inter. Da capire (più no che sì) se il club lo vorrà esercitare. Ma al futuro se ne riparlerà tra qualche settimana. Oggi c'è Inter-Verona e Inzaghi si attende i loro gol.

