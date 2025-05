Arnautovic Correa Inzaghi sceglie la coppia d’attacco inedita per Inter Verona | il loro futuro è però già segnato!

Arnautovic Correa, Inzaghi sceglie la coppia d'attacco inedita per Inter Verona: il loro futuro è però già segnato! Il punto

Il calcio giocato si intreccia al calciomercato Inter, con Marko Arnautovic e Joaquin Correa che sono pronti a partire entrambi dal 1? nel match di stasera contro l'Hellas Verona. Simone Inzaghi sceglie il maxi turnover per risparmiare quante più energie possibili ai suoi fedelissimi che dovranno affrontare la semifinale di ritorno in Champions League contro il Barcellona martedì. Ecco che contro gli scaligeri in attacco toccherà all'austriaco e all'argentino, entrambi in scadenza di contratto, col club che ha già deciso da tempo di lasciarli partire a parametro zero: Questo il punto fatto da Tuttosport.

Arnautovic Correa – «Simone Inzaghi questa sera si affiderà alla coppia d'attacco composta da Correa e Arnautovic, ossia a due calciatori, in scadenza di contratto, a cui non verrà off erto il rinnovo e che tra pochi mesi lasceranno Milano.

