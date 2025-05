Arnautovic carico per oggi | Inter questi colori per me significano tantissimo

© Inter-news.it - Arnautovic carico per oggi: «Inter, questi colori per me significano tantissimo» Inter ospita il Verona a San Siro, Marko Arnautovic torna titolare e si racconta con parole che vanno ben oltre il campo. L’attaccante austriaco ha parlato nel nuovo numero del Matchday Programme per la partita di oggi. Rivelando quanto sia profondo il suo legame con la maglia dell’Inter, e quanto senta il peso e l’orgoglio di rappresentare uno dei club più prestigiosi d’Europa.TORNA TITOLARE – Marko Arnautovic dichiara ancora una volta amore ai colori nerazzurri. Un messaggio chiaro, che ribadisce il suo impegno quotidiano, nonostante i tanti infortuni che ne hanno condizionato la stagione: «Indossare questi colori per me significa tantissimo, tutto. È una maglia che pesa perché l’Inter è un Club enorme ma sono orgoglioso di indossarla, di essere qui con i miei compagni e con tutti quelli che lavorano per questo club. 🔗 Nel giorno in cui l’ospita il Verona a San Siro, Markotorna titolare e si racconta con parole che vanno ben oltre il campo. L’attaccante austriaco ha parlato nel nuovo numero del Matchday Programme per la partita di. Rivelando quanto sia profondo il suo legame con la maglia dell’, e quanto senta il peso e l’orgoglio di rappresentare uno dei club più prestigiosi d’Europa.TORNA TITOLARE – Markodichiara ancora una volta amore ainerazzurri. Un messaggio chiaro, che ribadisce il suo impegno quotidiano, nonostante i tanti infortuni che ne hanno condizionato la stagione: «Indossareper me significa, tutto. È una maglia che pesa perché l’è un Club enorme ma sono orgoglioso di indossarla, di essere qui con i miei compagni e con tutti quelli che lavorano per questo club. 🔗 Inter-news.it

Arnautovic a Inter TV: «Mentalmente mi sento sempre bene, oggi abbiamo visto che non dobbiamo sottovalutare nessuno!» - di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo di ieri contro il Monza in campionato Intervenuto al termine di Inter Monza, il centravanti dei nerazzurri Marko Arnautovic ha commentato il successo ai microfoni di Inter TV. SUL MATCH – «Abbiamo visto che non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra in serie A, sono tutti forti. Nella prima mezz’ora erano due a zero avanti. 🔗internews24.com

Arnautovic oggi in gruppo. E Thuram? Il punto per Juventus-Inter – CdS - In casa Inter occhi puntati su Arnautovic e Thuram, usciti acciaccati da Inter-Fiorentina. Il punto della situazione a meno tre da Juventus-Inter. IN ARRIVO – Meno tre a Juventus-Inter, derby d’Italia di straordinaria importanza per la squadra di Simone Inzaghi in lotta per lo scudetto punto a punto con il Napoli di Antonio Conte. I nerazzurri, vincendo lunedì sera, si sono portati a meno uno dagli azzurri, che sabato invece saranno ospiti all’Olimpico contro la Lazio. 🔗inter-news.it

ESCLUSIVA IN – Budel: «Conta più per il Milan che per l’Inter! E Arnautovic…» - Alessandro Budel, ex giocatore in Serie A di Parma, Cagliari e Brescia e oggi apprezzato talent di DAZN, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Il suo pensiero sul derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Poi qualche battuta sulla corsa scudetto e su alcune alternative nerazzurre, come Marko Arnautovic. Budel, domani quarto derby di Milano della stagione. Psicologicamente, anche in virtù dei precedenti derby e del prosieguo della stagione, può pesare più per l’Inter che per il Milan? Perdere ancora potrebbe incidere anche sul cammino nelle altre competizioni? Credo che possa incidere più ... 🔗inter-news.it

Arnautovic: «Inter, un club immenso. La maglia pesa» - Arnautovic racconta la sua stagione all'Inter: la seconda stella, l'omaggio a Mihajlovic e le ambizioni future. 🔗milanosportiva.com

Inter, futuro Arnautovic: decisione presa. E Taremi? Contratto fino al 2027, è possibile che… - L'attacco dell'Inter sarà probabilmente da ricostruire. Di sicuri ci sono Lautaro e Thuram, per il resto tutto da sistemare ... 🔗fcinter1908.it

Arnautovic si carica per l’Inter e dopo lo spavento ci riprova – CdS - Arnautovic è ormai il terzo attaccante dell’Inter nelle gerarchie di Simone Inzaghi. E ora l’austriaco, che sta facendo bene in Nazionale, dovrà incidere anche per l’ultimo rush della stagione. CARICA ... 🔗inter-news.it