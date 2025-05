Armi sempre più sofisticate nella guerra in Ucraina | bombe termobariche e droni marini negli arsenali

La guerra in Ucraina si combatte con arsenali aerei, di terra e marini sempre più ampi e sofisticati. E tra le armi più micidiali a sua disposizione, la Russia utilizza bombe e missili termobarici, che trasformano l'ossigeno in una fiammata di morte e un'onda d'urto in grado di infiltrarsi negli edifici e devastare oggetti e persone.

Luciana Littizzetto, lettera a von der Leyen: "800mld in armi? L'UE è nata dopo la 2° guerra mondiale per dire mai più a quell'ecatombe, per la pace" - VIDEO - "Per sessant'anni abbiamo dato per scontato che l'America ci difendesse e ora ciaone. Noi in Europa non è che andiamo d'accordissimo, noi italiani non siamo capaci di fare la guerra, facciamo cagarissimo" Luciana Littizzetto ha scritto una lettera ad Ursula von der Leyen dopo l'annuncio da pa 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina. Nella notte la Russia avrebbe lanciato almeno 149 droni sulle regioni di Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odesa, Donetsk, Sumy e Cherkasy, causando almeno un morto, come riportano i media ucraini. 🔗quotidiano.net

Il Governo Meloni vuole cambiare la legge sull’esportazione di armi: “Non si saprà più a chi vengono vendute” - Il governo italiano propone di modificare la legge 185/90, riducendo trasparenza e controlli sulle esportazioni di armi. Opposizioni e società civile denunciano il rischio di favorire l’industria bellica a scapito di vincoli etici e normativi. La discussione sulla riforma è rinviata a marzo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

