Armato di forcone semina il terrore in strada | cinque feriti tre passanti e due carabinieri danneggiate diverse macchine a Colvenale

© Corriereadriatico.it - Armato di forcone semina il terrore in strada: cinque feriti (tre passanti e due carabinieri), danneggiate diverse macchine a Colvenale forcone, ha danneggiato delle auto parcheggiate e quando si è trovato di fronte due. 🔗 CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - Preda di un forte disagio psicologico ha aggredito tre persone con un, ha danneggiato delle auto parcheggiate e quando si è trovato di fronte due. 🔗 Corriereadriatico.it

Ne parlano su altre fonti

Venti minuti di terrore in pieno giorno: uomo armato di coltello e machete semina il panico a Cantù - Venti minuti di puro terrore. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 23 aprile, a Cantù, in via Giulio Cesare, quando un uomo, armato di un grosso coltello – e secondo alcuni anche di un machete – ha dato in escandescenze in mezzo alla strada. Le immagini circolate insistenetemente sui social... 🔗quicomo.it

Venti minuti di terrore in pieno giorno: uomo armato di coltello e machete semina il panico - Venti minuti di puro terrore. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 23 aprile, a Cantù, alle porte della Brianza. Secondo quanto riferiscono i colleghi di QuiComo in via Giulio Cesare un uomo armato di un grosso coltello – e secondo alcuni anche di un machete – ha dato in escandescenze in... 🔗monzatoday.it

Semina il panico vicino all’istituto Einaudi a Dalmine: fermato un 18enne armato di coltello - DALMINE. Il giovane ha seminato il panico fuori dall’istituto superiore proprio mentre uscivano gli studenti intorno alle 13. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri. 🔗ecodibergamo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Armato di forcone semina il terrore in strada: cinque feriti (tre passanti e due carabinieri), danneggiate div; Luca Marini si è sposato con Marta Vincenzi: matrimonio da pole position a Tavullia; Panico all' ora del passeggio | armato di forcone ferisce tre persone danneggia le auto e aggredisce i carabinieri a Camporotondo di Fiastrone. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Armato di forcone semina il terrore in strada: cinque feriti (tre passanti e due carabinieri), danneggiate diverse macchine a Colvenale - CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - Preda di un forte disagio psicologico ha aggredito tre persone con un forcone, ha danneggiato delle auto parcheggiate e quando si è trovato di fronte ... 🔗corriereadriatico.it

Terrore in strada: 48enne armato di forcone ferisce tre persone e aggredisce i carabinieri - Follia nel primo pomeriggio del 2 maggio: l’uomo, in evidente stato di alterazione psichica, è stato arrestato dopo aver seminato il panico tra i passanti e danneggiato alcune auto. Ora è detenuto nel ... 🔗giornalelavoce.it

Terrore a Roma: armato di machete e ascia gira per Testaccio, panico tra i passanti - Girava armato di machete, ascia e pistola giocattolo, seminando il panico nel quartiere Testaccio di Roma, per poi minacciare i militari intervenuti per fermarlo. Per questo, un ragazzo di 27 anni ... 🔗msn.com