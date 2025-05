Arianna Montefiori chi è la moglie bella e famosa di Briga

Briga è sposato con Arianna Montefiori, un'attrice conosciuta per le sue apparizioni in "Che Dio ci aiuti" e "Il Paradiso delle Signore". L'ultimo post che Arianna ha condiviso su Instagram racconta proprio il suo amore con il marito: l'attrice lo guarda mentre si esibisce nello studio del pomeridiano di Amici – talent a cui partecipa nel 2015 – e nella didascalia scrive «Quando vedevi Amici nel 2014, avevi 20 anni e tifavi Briga! E ora ne hai 30 ed è tuo marito. Il destino».Briga non è mai stato veramente al centro del gossip. Il suo nome è stato accostato più volte a quello di Emma Marrone, ma la conferma di un'ipotetica relazione non è mai arrivata. Per un breve periodo, invece, Mattia è stato legato alla modella Ludovica Chiodo, e ha poi instaurato una relazione seria con l'ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli, che però lo ha lasciato sul più bello.

