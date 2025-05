Arezzo-Gubbio | la sfida decisiva inizia alle 20!

Arezzo-Gubbio, fischio d'inizio alle ore 20. Il confronto con gli Eugubini affonda le sue radici anche nella storia medievale che ci accomuna, ma questa volta a fare la differenza non saranno i tre ceri del 15 maggio — Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio — bensì la forza e la determinazione dei nostri tre arieti: Mario, Camillo ed Emiliano.Il cammino della nostra squadra è stato intenso e meritato. La posta in palio è alta, e in una gara secca come questa tutto può succedere: vittoria e pareggio sono risultati a portata, ma serviranno grinta, concentrazione e spirito di squadra. Mister Bucchi ha lavorato sodo per mettere a punto una formazione che non solo funziona, ma diverte anche. La sua squadra è capace di dare spettacolo, e domani sera proverà a farlo ancora.

Ristopro Fabriano inizia i play-in: sfida decisiva contro Ravenna per il derby con Jesi - Iniziano i play-in per la Ristopro Fabriano che punta al derby contro la General Contractor, con la squadra jesina che sta alla finestra ed aspetta quello che sarà il suo avversario: Fabriano appunto o Ravenna? Lo si saprà domani sera dopo lo scontro diretto tra la Ristopro e la squadra ravennate, eccezionalmente in gara unica come da novità della formula di quest’anno. Non sono infatti più ammesse ai play-off le prime otto bensì soltanto le prime sei con le classificate dal settimo al dodicesimo posto che accedono invece ai play-in: la settima e l’ottava (cioè in questo caso la General ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Castelfidardo in cerca di salvezza: sfida decisiva contro la Forsempronese - "Ci aspetta una partita difficilissima, ma cercheremo di ottenere quei punti che ci mancano per condurre in porto la nave". A parlare è Jacopo Morganti, uno dei veterani di un Castelfidardo che cercherà di tagliare quanto prima il traguardo della matematica salvezza. Domenica i tre punti presi contro una corazzata come l’Aquila sono stati importanti per morale e classifica. Ma ora bisognerà gettare in campo le ultime energie per chiudere il cerchio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Gubbio ai playoff: sfida decisiva contro l'Arezzo per l'accesso alla Serie B - Il Gubbio si prepara per la sfida playoff contro l'Arezzo, decisiva per l'accesso alla Serie B. Allenamenti intensi allo stadio Pietro Barbetti. 🔗lanazione.it