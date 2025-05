Areu e i soccorritori svizzeri insieme per salvare vite in galleria

© Sondriotoday.it - Areu e i soccorritori svizzeri insieme per salvare vite in galleria galleria Munt La Schera, tunnel alpino che collega Livigno con la Val Monastero, Zernez e la Bassa Engadina. È questo lo scenario di un’esercitazione interforze che ha coinvolto l’Articolazione Territoriale di Areu. 🔗 Un piccolo furgone con a bordo 9 persone si schianta contro la parete dellaMunt La Schera, tunnel alpino che collega Livigno con la Val Monastero, Zernez e la Bassa Engadina. È questo lo scenario di un’esercitazione interforze che ha coinvolto l’Articolazione Territoriale di. 🔗 Sondriotoday.it

Areu e i soccorritori svizzeri insieme per salvare vite in galleria; Areu e i soccorritori svizzeri insieme per salvare vite in galleria: il test in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina; Incidente in montagna, scivolano mentre scalano: morti due alpinisti di 25 e 48 anni; Livigno: conclusa la missione Pro Vax di Ragazzi On The Road.

Livigno. AREU e i soccorritori svizzeri insieme per salvare vite in galleria: test cruciale in vista delle Olimpiadi 2026 - Nel tunnel Munt La Schera, al confine tra Livigno e la Bassa Engadina, esercitazione congiunta per simulare la risposta a un grave incidente (mi-lorenteggio.com) Livigno, 03 mag. ’25) Un piccolo furgo ... 🔗mi-lorenteggio.com