Area ex Olivetti trasformata in ' discarica' scattano i sigilli

© Casertanews.it - Area ex Olivetti trasformata in 'discarica', scattano i sigilli Area di circa 300 metri quadrati. Sono quelli sequestrati dagli uomini della polizia municipale di Marcianise nell'Area antistante l'ex fabbrica Olivetti.Un degrado che era già stato segnalato dal Consorzio Asi nei riguardi della Pufin Spa, titolare dell'Area in una. 🔗 Rifiuti inerti per un'di circa 300 metri quadrati. Sono quelli sequestrati dagli uomini della polizia municipale di Marcianise nell'antistante l'ex fabbrica.Un degrado che era già stato segnalato dal Consorzio Asi nei riguardi della Pufin Spa, titolare dell'in una. 🔗 Casertanews.it

Ne parlano su altre fonti

Asi diffida Pufin su ex Olivetti: "Polemica per mascherare lo stato di degrado dell'area" - Prosegue il braccio di ferro a distanza tra il Consorzio Asi e la Pufin. Motivo dello scontro l'area davanti all'ex stabilimento Olivetti, dove nei giorni scorsi è stata scoperta una targa a Roberto Olivetti con l'intitolazione di un largo in un'area che Pufin ritiene di sua proprietà. Nella... 🔗casertanews.it

Una “cittadella” per l’area dell’ex Olivetti, non solo industria ma anche servizi e cultura - Massa, 4 marzo 2025 – Una variante per l’area ex Olivetti-Synthesis era nell’aria da tempo. Le voci circolavano in città come nei corridoi di palazzo civico sin dall’anno dell’acquisizione dell’area da parte degli imprenditori del marmo Gino Mazzi e Paolo Maiello. Una superficie fondiaria complessiva di oltre 92mila metri quadrati fra via Catagnina, via Oliveti, via Acquale e via Tinelli, di cui quasi 36mila ‘edificate’. 🔗lanazione.it

Area contesa davanti all'ex Olivetti, presentata istanza di accesso agli atti - Giuseppe Razzano, componente del Comitato Direttivo dell'Asi di Caserta, vuol vederci chiaro sulla situazione della proprietà dell'area antistante lo stabilimento dell'ex Olivetti a Marcianise, intitolata nei giorni scorsi a Roberto Olivetti ma che sarebbe di proprietà della società Pufin. Nelle... 🔗casertanews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Area ex Olivetti trasformata in 'discarica', scattano i sigilli; Area contesa davanti all'ex Olivetti, presentata istanza di accesso agli atti; Crema, approvato il progetto esecutivo dell'ex Olivetti. Un passo ulteriore verso un luogo del sapere, del fare, delle opportunità.; Ex colonia Olivetti, pronta la convenzione Il privato sistemerà l’area pubblica sul viale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ex Olivetti, al via l’iter per la variante: possibili anche attività diverse dall’industriale-artigianale - MASSA - La giunta ha avviato il procedimento della "Variante al Regolamenti Urbanistico ed al Piano Strutturale finalizzata alla riqualificazione dell'area ex Olivetti-Synthesis", e ha dato ... 🔗msn.com

Caserta: «Sì al Museo nell'area Asi Olivetti» - «L'idea olivettiana è l'idea dell'umanesimo del lavoro, è il superamento della divisione tra industria e cultura come la improponibile divisione tra scienza ... 🔗ilmattino.it

Ex Olivetti Marcianise, Rossi (Spille d’Oro) critica la Pufin: “Inaccettabile richiesta rimozione targa” - che lo scorso 24 settembre si sono riuniti davanti allo stabilimento per denunciare lo stato di abbandono e degrado dell’area, tra cumuli di rifiuti nei parcheggi dell’ex Olivetti. Parcheggi ... 🔗pupia.tv