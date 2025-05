Archivio estrazioni SuperEnalotto Lotto e 10eLotto maggio 2025 Scoprite se avete vinto

Archivio estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto maggio 2025. Scoprite se avete vinto

Milano, 3 maggio 2025 – Hai trovato dimenticato nel cassetto, nella tasca di una giacca o in una borsetta una vecchia scheda del SuperEnaLotto, Lotto o 10eLotto? Potrebbe "valere" qualcosa e allora vi conviene consultare l'Archivio delle estrazioni scoprire se e quanto avete vinto.

Quando hai giocato? Come riscuotere la vincita?

Archivio maggio 2025
L'Archivio 2025
L'Archivio 2024

Quando hai giocato?

Ma quanto tempo avete a disposizione per incassare l'eventuale vincita? Il regolamento del SuperEnaLotto recita: "Il termine massimo per presentare la tua ricevuta di gioco vincente è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso. Dopo tale termine si perde il diritto alla riscossione della vincita".

Come riscuotere la vincita?

Le modalità di riscossione dei premi variano in base alla somma vinta: Vincita fino a 520 euro: consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale.

