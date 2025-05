Architettura rigenerativa | un nuovo modo di abitare il mondo

Architettura ha il compito di fare molto più che costruire edifici. In un tempo segnato da crisi ambientali e sociali, ciò che ci circonda deve aiutarci a ricucire legami, a ritrovare un senso di appartenenza e a immaginare un futuro che valga la pena vivere. Cos'è quindi l'Architettura rigenerativa? Nasce proprio da questa urgenza: non si limita a ridurre i danni ambientali, ma si propone di rigenerare, restituire, curare. È un approccio che mette al centro il valore della relazione – tra persone, luoghi, natura e spazio costruito – e prova a trasformare ogni intervento in un atto di bellezza, di ascolto e di responsabilità.Un nuovo sguardo sull'abitarePensare rigenerativamente significa smettere di vedere gli edifici come oggetti isolati, chiusi in se stessi, e iniziare a considerarli come nodi vivi all'interno di una rete fatta di suolo, aria, acqua, storie, comunità.

