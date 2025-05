Apre il Punto digitale facile | Insegnamo i servizi del web

La tecnologia offre numerose opportunità, ma per alcuni, in particolare per coloro che non appartengono alla "generazione informatica", può diventare un ostacolo. Per questo, a Tavazzano scatta il progetto "Punto digitale facile" di Cesvip, Auser lodigiano e altri partner, finanziato dalla Regione con fondi Pnrr. Un servizio di facilitazione digitale offerto, in collaborazione con il Comune, per permettere a chi non è esperto di avvicinarsi all'uso delle tecnologie e di internet."L'obiettivo – ha spiegato Clara Bassanini, responsabile dei progetti di Auser provinciale – è rendere autonome le persone che non appartengono alla generazione digitale nell'impiego degli strumenti informatici, per usufruire delle opportunità e dei servizi che si trovano online". Sarà compito quindi dei facilitatori Massimo Angiolilli e Benedetto Matteucci garantire una maggiore consapevolezza nell'uso dei pc e degli smartphone.

