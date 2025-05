Appiccò un incendio e fece tre morti a Milano ma l’Olanda non trasferisce il detenuto | “Carceri italiane inumane”

incendio in un magazzino di Milano nel quale morirono tre ragazzi. Secondo il tribunale olandese le carceri italiane risulterebbero inadeguate per sovraffollamento, numero di suicidi e inadeguatezza delle strutture. 🔗 L'Olanda continua a rifiutare la richiesta di trasferimento in Italia di Washi Laroo, il 26enne olandese arrestato ad Amsterdam come presunto autore di unin un magazzino dinel quale morirono tre ragazzi. Secondo il tribunale olandese le carceririsulterebbero inadeguate per sovraffollamento, numero di suicidi e inadeguatezza delle strutture. 🔗 Fanpage.it

