Appalti Anac | un Comune non può affidare il trasporto scolastico con procedura autonoma se c’è una gara centralizzata

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), con delibera del 16 dicembre 2024, ha accertato che un Comune abruzzese ha proceduto all'affidamento del servizio di trasporto scolastico in modo autonomo, senza aderire alla procedura centralizzata già attivata.

