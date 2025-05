Api invadono tavoli di un ristorante a Peschiera del Garda | proprietari ne bruciano 80mila scatta denuncia

Peschiera del Garda, durante un’affollata giornata nel centro storico, due sciami di api sono stati bruciati con olio d’oliva da ignoti in un ristorante. Oltre 80mila api uccise. denunciati i responsabili. Indignazione degli apicoltori. 🔗 del, durante un’affollata giornata nel centro storico, due sciami di api sono stati bruciati con olio d’oliva da ignoti in un. Oltreapi uccise.ti i responsabili. Indignazione degli apicoltori. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Accoltella un uomo durante una lite ai tavoli di un ristorante: condannato a tre anni di reclusione - Un 44enne è stato condannato a tre anni di reclusione per aver accoltellato un uomo. L'aggressione è avvenuta l'estate scorsa all'esterno di un ristorante di Isola del Liri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dopo la cena di San Valentino si balla tra i tavoli, ristorante multato: "Locale trasformato in discoteca" - Dopo la cena i clienti avrebbero iniziato a ballare tra i tavoli trasformando il ristorante in una discoteca dove trascorrere la serata di San Valentino. Le forze dell'ordine hanno denunciato il titolare del "Camillo terrace and restaurant" di via Giovanni Lucifora, strada che collega via Cavour... 🔗palermotoday.it

Quartiere Africano, le api invadono l’appartamento: dentro al muro si nascondeva un grosso alveare - Entravano da una presa elettrica che l’inquilina ha provato a sigillare con del nastro isolante. Ma è servito a poco perché, le api, continuavano comunque a circolare nell’appartamento. L'appartamento invaso dalle api Una sorta di invasione, quella patita dall’inquilina di una casa al quinto... 🔗romatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Api invadono tavoli di un ristorante a Peschiera del Garda: proprietari ne bruciano 80mila, scatta denuncia; Peschiera, sciame di ottantamila api invade i tavolini di un locale: uccise e disperse col fuoco; Ottantamila api invadono i tavoli di un locale: momenti di panico a Peschiera del Garda; Milano: un’osteria per parlare e assaggiare buone cose. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Api invadono tavoli di un ristorante a Peschiera del Garda: proprietari ne bruciano 80mila, scatta denuncia - A Peschiera del Garda, durante un’affollata giornata nel centro storico, due sciami di api sono stati bruciati con olio d’oliva da ignoti in un ristorante. Oltre 80mila api uccise. Denunciati i ... 🔗fanpage.it

Peschiera, sciame di ottantamila api invade i tavolini di un locale: uccise e disperse col fuoco - Momenti di panico nel centro storico. I gestori sono intervenuti incendiando alcuni tovaglioli ma gli insetti sono tutelati: «Bruciarli è un atto gravissimo» ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it