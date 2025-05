Aperti i seggi per le elezioni in Australia

Aperti i seggi per le elezioni federali Australiane, con il primo ministro Anthony Albanese alla ricerca di un secondo mandato nonostante le preoccupazioni degli elettori per il costo della vita. Milioni di elettori sono chiamati a decidere tra il Partito Laburista di centro-sinistra di Albanese, in leggero vantaggio negli ultimi sondaggi, e la coalizione conservatrice dello sfidante Peter Dutton.

