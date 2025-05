Anziana sbaglia manovra e finisce nel canale con la Jeep salvata dal figlio | Uno choc vederla sprofondare in acqua

© Ilgazzettino.it - Anziana sbaglia manovra e finisce nel canale con la Jeep, salvata dal figlio: «Uno choc vederla sprofondare in acqua» finisce in canale: viene salvata dal figlio. Tragedia sfiorata e momenti di grande paura ieri a Treporti. L'allarme è scattato attorno alle. 🔗 CAVALLINO-TREPORTI - Parcheggia l'auto, main: vienedal. Tragedia sfiorata e momenti di grande paura ieri a Treporti. L'allarme è scattato attorno alle. 🔗 Ilgazzettino.it

Ne parlano su altre fonti

L'autista sbaglia manovra, la Statale rimane bloccata per ore - Strada bloccata per ore, code chilometri e controesodo infinito: è la cronaca di una Pasquetta di passione sul lago di Garda. I disagi si sono scatenati a partire dalle 16.30, quando in territorio di Gargnano un autobus di linea (ma di quelli "doppi") nell'immettersi sulla Strada statale 45bis... 🔗bresciatoday.it

Incidente nel Milanese, anziana perde il controllo dell'auto e finisce in un fosso - Attimi di terrore nella serata di martedì 25 febbraio. Una donna di 80 anni ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada, dritta in un fossato. Sebbene lo schianto abbia fatto pensare subito allo scenario peggiore, una volta arrivati i soccorritori è emerso che l'80enne non aveva... 🔗milanotoday.it

Google Maps sbaglia le indicazioni: auto finisce giù da un ponte e fa un volo di 40 metri - A Giava, in Indonesia, un’auto è precipitata per 40 metri da un ponte incompiuto dopo che il conducente, seguendo Google Maps, ha ignorato una deviazione suggerita. L’uomo e la passeggera sono sopravvissuti con ferite lievi. Il video dell’incidente è stato ripreso da una telecamera.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anziana sbaglia la manovra e finisce con l’auto nel canale: il figlio si tuffa e la salva; Auto finisce nel fosso e si impantana, anziana trovata morta dopo una notte all’addiaccio; Sbaglia manovra in parcheggio e finisce con l'auto nel canale: ragazza 25enne sotto choc; Barzio. Sbaglia manovra, investe un’anziana e finisce tra i tavolini di un locale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Anziana sbaglia manovra e finisce nel canale con la Jeep, salvata dal figlio: «Uno choc vederla sprofondare in acqua» - CAVALLINO-TREPORTI - Parcheggia l'auto, ma finisce in canale: viene salvata dal figlio. Tragedia sfiorata e momenti di grande paura ieri a Treporti. L'allarme è scattato attorno ... 🔗ilgazzettino.it

Anziana sbaglia la manovra e finisce con l’auto nel canale: il figlio si tuffa e la salva - CAVALLINO-TREPORTI (VE) - Tragedia sfiorata a Cavallino-Treporti quando un’anziana di 87 anni, è finita nel canale mentre stava parcheggiando la sua Suzuki Jimny. L’incidente è avvenuto il pomeriggio ... 🔗nordest24.it

Fermo, truffa del familiare gravemente ferito: anziana raggirata si sente male e finisce all'ospedale - FERMO - Un'anziana di Fermo è stata raggirata con la trappola del finto familiare che era gravemente ferito, si è sentita male ed è finita al pronto soccorso. È quanto accaduto a un’anziana donna ... 🔗corriereadriatico.it