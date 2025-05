Antonio Calabro | Dopo Sassuolo pronti per la sfida decisiva contro Modena

Appena il tempo di soffermarsi sulla gara di Sassuolo che il tecnico Antonio Calabro deve subito concentrarsi sul prossimo match ravvicinatissimo col Modena. Mister, cosa vi ha lasciato la sfida con la capolista? "Si poteva pensare in questo percorso delle ultime partite di andare a Sassuolo e perdere come hanno fatto tante altre squadre. La tristezza più grande è di non aver dato la soddisfazione del risultato ai 1600 tifosi arrivati a Reggio Emilia. Spero che siano stati orgogliosi, però, di aver visto per l'ennesima volta la squadra lottare su ogni pallone e mettere anche in difficoltà la dominatrice del campionato. Non abbiamo la controprova di quello che poteva accadere se fossimo rimasti in undici proprio Dopo che avevo inserito una seconda punta di peso. La mia sensazione, per come la squadra si stava esprimendo, era che con un po' più di struttura in avanti, coi cross che stavano arrivando, avremmo avuto la possibilità di essere ancor più pericolosi".

