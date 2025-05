Antonella Mosetti sul suo canale OnlyFans | L’ho fatto per soldi; è un nuovo modo di lavorare

“Rischia il posto da naufraga”. Isola dei Famosi 2025, autori preoccupati per Antonella Mosetti - Antonella Mosetti è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Un ritorno sul piccolo schermo che non passa inosservato, soprattutto per il carattere forte e diretto che l’ha sempre contraddistinta. Dopo un periodo di relativa assenza dalla televisione, l’ex showgirl è decisa a rimettersi in gioco da sola, senza la figlia Asia Nuccetelli al suo fianco, come accadde durante il Grande Fratello Vip. 🔗caffeinamagazine.it

Antonella Mosetti su Federico Fashion Style: “Le liti tra noi erano finte, un pretesto per farsi invitare in Tv” - Le liti tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style sui pagamenti arretrati della showgirl per i trattamenti ai capelli erano finte. A dichiararlo è stata lei stessa ai microfoni di No Lies Podcast: "Io gli ho presentato Valeria Marini e tutti, siamo amici. In quel periodo, non ci sentivamo da tanto tempo e lui ha voluto prendere la palla al balzo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Letizia scatenato nel suo canale YouTube, le sue parole - Letizia si scaglia contro il gossip dietro alla scelta del nuovo ds del Milan con pesanti critiche alla società. Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, ha espresso alcune considerazioni critiche sul suo canale YouTube in merito alla nomina del nuovo ds del Milan. Il commento nasce a seguito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra Giorgio Furlani e Igli Tare, avvenuto a Roma. Secondo Letizia, se dopo un lungo colloquio non si giungesse a una nomina ufficiale di Tare, sorgerebbero seri interrogativi sulla coerenza e sulla trasparenza delle strategie dirigenziali del Milan. 🔗dailymilan.it

A Verissimo Antonella Mosetti ha spiegato la sua scelta - “L’ho fatto per soldi; è un nuovo modo di lavorare”, con queste parole Antonella Mosetti ha spiegato la sua scelta di aprire un canale tutto suo sulla nota piattaforma per adulti, OnlyFans. 🔗novella2000.it

Antonella Mosetti a Verissimo, dalla morte del padre all'Isola dei famosi: "Parto per lui, lì spero di ritrovarlo" - Antonella Mosetti, nuova concorrente dell'Isola dei famosi, si è commossa nello studio di Silvia Toffanin ricordando il padre morto di recente. Scopri di più. 🔗libero.it

Antonella Mosetti è rifatta? Le foto prima e dopo - Antonella Mosetti, classe 1975, è diventata famosa negli anni ’90 come ragazza di “Non è la Rai” e ha proseguito la sua carriera tra televisione, reality e gossip. Nel corso degli anni, il suo aspetto ... 🔗tag24.it