Antonella Mosetti stoccata ad Elena Maraga a Verissimo su OF | ‘Chi fa l’insegnante non può’

© Notizieaudaci.it - Antonella Mosetti, stoccata ad Elena Maraga a Verissimo su OF: ‘Chi fa l’insegnante non può’ Antonella Mosetti, volto noto della TV italiana e concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, si racconta senza filtri nella puntata di sabato 3 marzo di Verissimo, svelando i retroscena della sua scelta di entrare nel mondo delle piattaforme per adulti, in particolare OnlyFans.Antonella Mosetti: ‘OnlyFans è una scelta imprenditoriale, non una vergogna’«Non lavoro più in televisione, così ho voluto reinventarmi e diventare un’imprenditrice della mia immagine», ha spiegato. A spingerla, oltre alla voglia di rimanere sulla scena pubblica, è stato anche il fattore economico: «L’ho fatto per soldi e per tenere alto l’hype. Ho sempre lavorato con il mio corpo, prima c’erano i calendari, oggi le piattaforme».Non sono mancati riferimenti al caso di Elena Maraga, l’insegnante licenziata per aver pubblicato contenuti simili. 🔗 , volto noto della TV italiana e concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, si racconta senza filtri nella puntata di sabato 3 marzo di, svelando i retroscena della sua scelta di entrare nel mondo delle piattaforme per adulti, in particolare OnlyFans.: ‘OnlyFans è una scelta imprenditoriale, non una vergogna’«Non lavoro più in televisione, così ho voluto reinventarmi e diventare un’imprenditrice della mia immagine», ha spiegato. A spingerla, oltre alla voglia di rimanere sulla scena pubblica, è stato anche il fattore economico: «L’ho fatto per soldi e per tenere alto l’hype. Ho sempre lavorato con il mio corpo, prima c’erano i calendari, oggi le piattaforme».Non sono mancati riferimenti al caso dilicenziata per aver pubblicato contenuti simili. 🔗 Notizieaudaci.it

