Antoine Semenyo ha dato la mancia per completare la mossa estiva al Man United

United. (Foto di Catherine IvillGetty Images)L’attaccante di Bournemouth Antoine Semenyo è stato collegato con un allontanamento dal club alla fine della stagione e l’ex scout della Premier League Mick Brown crede di poter finire al Manchester United. Brown ha detto a Football Insider: “Il Man United è stato colpito da Semenyo in questa stagione.“Si adatta alla fattura del tipo di giocatore che Ruben Amorim sta cercando, è forte, veloce, ha molta energia e lavora sodo, è bravo a sparare in situazioni e anche bene in aria.“Amorim piace suonare il suo sistema 3-4-3 e Semenyo potrebbe inserirsi in una di queste tre posizioni, quindi questo è un altro punto a suo favore.“Quindi, in base a tutto ciò, e per dargli credito, ha avuto una stagione fantastica ed è sicuramente nella cornice per unirsi al Man United – penso che sarebbe una buona opzione. 🔗 Breaking:Vista dettagliata di una bandiera d’angolo con il badge del Manchester. (Foto di Catherine IvillGetty Images)L’attaccante di Bournemouthè stato collegato con un allontanamento dal club alla fine della stagione e l’ex scout della Premier League Mick Brown crede di poter finire al Manchester. Brown ha detto a Football Insider: “Il Manè stato colpito dain questa stagione.“Si adatta alla fattura del tipo di giocatore che Ruben Amorim sta cercando, è forte, veloce, ha molta energia e lavora sodo, è bravo a sparare in situazioni e anche bene in aria.“Amorim piace suonare il suo sistema 3-4-3 epotrebbe inserirsi in una di queste tre posizioni, quindi questo è un altro punto a suo favore.“Quindi, in base a tutto ciò, e per dargli credito, ha avuto una stagione fantastica ed è sicuramente nella cornice per unirsi al Man– penso che sarebbe una buona opzione. 🔗 Justcalcio.com

Ne parlano su altre fonti

“Vedere tutte quelle persone che si sono unite al nostro dolore, ha dato forza a me alla mia famiglia” - “Vedere tutte quelle persone che si sono unite al nostro dolore, ha dato forza a me e alla mia famiglia”. Sono parole scritte a TerniToday da Flamur Sula, padre di Ilaria, la studentessa di Terni uccisa a 22 anni dal suo ex fidanzato, Mark Samson. Lunedì pomeriggio, la città dell’acciaio si è... 🔗ternitoday.it

Allegri ha dato l’ok: torna in Serie A, destinazione a sorpresa - Il ritorno di Massimiliano Allegri in Serie A si fa sempre più probabile: occhio alla big che ha già incassato l’ok dall’ex tecnico della Juve Ha lasciato la Juventus lo scorso 17 maggio, il giorno una insperata vittoria in Coppa Italia. Il successo sull’Atalanta e quell’esultanza rabbiosa, in campo, abbracciando i suoi ragazzi e festeggiando il meritato trionfo contro la squadra di Gasperini. Massimiliano Allegri è fermo da allora ma il mercato, si sa, non dorme mai. 🔗notizie.com

Veronica Gentili prima dell’Isola svela il consiglio che le ha dato Simona Ventura - Veronica Gentili è stata scelta per essere la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 il 7 maggio 2025. La presentatrice, quindi, andrà a sostituire Vladimir Luxuria, che è stata al timone del reality show lo scorso anno, dopo l’addio di Ilary Blasi. Accanto a lei è stata scelta un’opinionista d’eccezione, Simona Ventura, ex padrona di casa del programma televisivo. Prima dell’avvio della produzione televisiva la storica conduttrice dell’Isola dei Famosi ha voluto dare un prezioso consiglio a Veronica Gentili, come da lei stesso rivelato in una recente intervista. 🔗dilei.it

Ne parlano su altre fonti

Premier League: il Bournemouth batte il Fulham con un gol lampo; Semenyo inventa un nuovo modo di tirare i rigori: il portiere è disorientato e protesta, tutto regolare; TMW - Napoli su Antoine Semenyo del Bournemouth: ruolo e costo del cartellino; Reijnders sul tetto del mondo: un dato clamoroso!. 🔗Ne parlano su altre fonti

"Semenyo-Napoli, c'è l'intervento di Billing", novità importante su Zeghrova - Negli ultimi giorni, per l'attacco del Napoli, è balzato un nome nuovo: Antoine ... cui gioca, dato che il Bournemouth sta facendo una stagione ben al di là delle aspettative". Ha, inoltre ... 🔗msn.com